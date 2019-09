Ap-kandidat om demokratiet: Politiker, hjelp oss å se ditt ansikt

Politikerne svarer om ferie for utviklingshemmede: Vi ser klart at ting kan forbedres

Saken oppdateres.

9. september skal kommunen og fylket stemme på hvem som skal bli våre politikere i de neste fire årene. Vi skal gi vår personlige tillit til de vi håper skal opptre tillitsfullt og gjøre et godt arbeid for fellesskapet. Vi skal stemme frem politikere som ønsker å vise oss hvem de er ved å vise sitt ansikt. I lang tid har det vært mye uro rundt våre politikere, og mange av oss vil nok huske best det politiske skandaleåret 2018. Blant annet måtte statsråden gå av etter Facebook-innlegget om Ap, falske reiseregninger fra Frps stortingspolitiker, Frp-politiker sendte hardporno til unge gutter fra e-postkontoen til Stortinget, og krenkelsene i #metoo førte til at flere politikere måtte trekke seg fra sine tillitsverv. Hjemme i bystyret i Trondheim har vi erfart Økokrim etterforskningen om korrupsjon eller påvirkningshandel knyttet til en Ap-politiker.

I kommune- og fylkestingsvalget må vi bare krysse fingrene eller legge igjen et kryss på politikerne som vi stoler på, som ikke vil svekke demokratiet med nye politiske skandaler. Mitt håp for de neste fire årene er at vi ikke trenger å oppleve flere skandaler fra folk som krenker enkeltmennesker eller jukser til seg raust med penger fra det offentlige. Den dagen enkeltmennesker og journalister slutter å være «vaktbikkjer» overfor politikere, er den dagen Norge får et sovende demokrati. Det er farlig. Summen av alle politiske skandalene Adresseavisen, NRK og Aftenposten har avslørt lokalt og på Stortinget, viser at slike skandaler skaper uro i demokratiet.

Folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer og hvordan de må være redelige, ærlige og åpne i enhver sammenheng, og hvordan etikken skal påvirke atferd og utøvelse av makt og myndighet. Som velger og bystyrekandidat for Ap mener jeg det ikke er for mye å be om at de som stiller til valg, til enhver tid skal opptre tillitsfullt. Mestrer de det, styrker det vår tillit til våre folkevalgte og til demokratiet. Det må derfor være høy etisk standard blant politikere.

Vårt ansikt er noe av det mest personlige og verdifulle vi har som politiker. Det å vise vårt ansikt i det offentlige er noe av det vi gjør som politiker. Vi har ulike uttrykk. Når vi dummer oss ordentlig ut i media, da sier vi at vi taper ansikt. Når vi skammer oss og ikke ønsker å kommentere i media, da sier vi at vi skjuler ansikt. Når vi er uærlige, da sier vi at vi har to ansikt. Og når vårt bedrag blir avslørt i media av dyktige gravejournalister, da sier vi at vi viser vårt sanne ansikt. Du som stiller til valg: Du må hjelpe oss å se ditt ansikt, så vi ser hvem du virkelig er.

