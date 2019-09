Alle passasjerer skal få nok tid til å gå av og på

23 bøtelagt for å ha kjørt for fort

I et innlegg 29. august skriver Pia Johansen om en hendelse hun var vitne til på metrolinje 2. En passasjer med rullator opplevde at dørene ble lukket før han rakk å gå av. Da han trykket på døråpningsknappen ville ikke dørene åpne seg og bussen kjørte videre. Først av alt vil vi på vegne av vår operatør beklage hendelsen til passasjeren som opplevde dette. Han måtte være med bussen en ekstra holdeplass. Det skal selvfølgelig ikke være slik.

Det er to åpningsknapper på dørene, en grå og en blå. Når den grå døråpningsknappen trykkes inn forblir dørene åpne i tre sekunder hvis ikke sensorene registrerer at noen passerer inn eller ut. Når en trykker på den blå knappen varsles sjåføren om at noen trenger ekstra tid. Da vil ikke dørene lukkes før sjåføren velger å lukke dem. Det skal skje etter at sjåføren ved hjelp av speil og kameraer har sjekket at alle har kommet seg forsvarlig av og på. Vi oppfordrer alle som har behov for det til å bruke den blå knappen både på tur inn og ut. Sjåførene har også mulighet til å åpne dørene hvis de ser at det er behov for det.

Ved innføringen av nytt bussystem og helt nye busser kan det oppstå en og annen feil, både teknisk og system-messig. For at vi skal kunne bli bedre setter vi pris på tilbakemeldinger. Vi tar dem med oss og de blir bragt videre til operatørene våre. Våre operatører og sjåførene er opptatt av at alle reisende skal ha en god og trygg opplevelse.

Vi jobber også for at kollektivreisen skal være effektivt for alle de som reiser, men det skal samtidig være tid nok til at alle skal kunne komme seg av og på bussene på forsvarlig og behagelig vis. Noen stopp går fort og andre tar litt lenger tid. Det er tatt med i beregningene.