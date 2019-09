Bilforhandleren skulle bare prøve dette på Lade i en kort periode - nå passerer de et og et halvt år

De nye kjøremønstrene i Trondheim skaper bare forvirring, og trafikkfarlige situasjoner. En ting er at på Klett skjer snart en alvorlig ulykke, hvis det ikke snarest settes inn en trafikkvakt i rundkjøringen. Han må stanse trafikk og vinke for å slippe fram køen til Orkanger i puljer, og av og til la trafikk til Byneset slippe frem. Derved unngår vi den livsfarlige opphopning i høyre felt på E6 som kommer brått på.

Så gjelder det ny bussterminal på Lund. Der sperrer bussene trafikk mellom Kongsvegen og Ringvålvegen, noe som gjør det enda vanskeligere for folk på Ringvål som allerede har mistet sin raskeste vei til byen over Smistad på grunn av bygging av skibro.

I Haakon VII's gate og i Jonsvannsveien forbi Moholt studenthjem er det innført et latterlig slalåmløp som ingen skjønner noe av. La høyre felt være buss og venstre for biler!

Og «grønn bølge» har vei myndighetene i Trondheim aldri hørt om. Nå må noen i denne høyteknologiske byen kunne gi hele strekningen i Haakon VIIs gate og i Elgesetergate grønt lys i ca. 45 sekunder om gangen og la tverrtrafikk og fotgjengere få 15 sekunder. Det vil ikke minst bedre luftkvaliteten i byen siden færre biler blir stående lange tider med motoren på.

Det nye kjøremønsteret i Midtbyen er bare latterlig. Prøv selv! Kjør Olav Trygvassons gate vestover bak bussen. Ser du noen skilt som sier du må svinge til venstre i Søndre? Nei. Ser du skilt til høyre rett fram? Og tar du likevel til venstre og fortsetter Dronningens gate er det bom fast i Munkegata. Så må du ned og vente på grønt lys som varer tre sekunder, såvidt nok til to biler. Og har du av gammel vane tenkte deg opp Munkegata fra Kiwi'n må du passe deg, der er blitt innkjøring forbudt.

Eller prøver du å komme Kongens gate fra Ila, og har tenkt deg til Fjordgata og Jernbanen. Du svinger ned Tordenskiolds eller ned St. Olavs gate og ser ikke skiltene som sier påbudt sving til venstre i Sandgaten, for de er skjult bak andre skilt eller bak trær. Og vil du opp langs trikken til Kongens gate igjen blir du møtt av innkjøring forbudt.

Iallfall burde kommunen sendte til alle sine innbyggerne et stort kart med tydelig tegnet det nye kjøremønsteret Og i samme pakken beordres dere herved til å legge ved et tydelig kart over hvor de nye bussrutene går. Alle jeg møter er like forvirret over nye tall på bussen og nye traseer. Og dessuten burde AtB gi gratis buss til hele byen en måned så de kan ut å reise og gjøre seg kjent med det nye virvaret.

