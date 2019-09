Vi trenger en by med de unike plassene hvor femtenåringene kan kline uforstyrra

Helårsscenene er viktig for å utvikle kulturbyen

Her kommer restene av den tropiske orkanen Dorian. Slik er virkningen i Trøndelag.

I AtBs tvetydige svar ligger et signal om at de kan tenke seg å ta seg til rette

Saken oppdateres.

AtB melder seg interessert i å drive med elsparkesykkel-utleie (til tross for at dette ikke er et «kjøretøy» som vil erstatte bilbruk, og dermed burde være uten interesse).

Trondheim kommune har vedtatt at man ønsker kommunal kontroll over organisert elsparkesykkel-utleie, og vil lage et system. I intervju med Adressa blir AtB spurt om AtB vil søke på en slik ordning.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I det tvetydige svaret som AtB gir, ligger det i virkeligheten et signal om AtB kan tenke seg å sabotere en kommunal organisering – det vil si å ta seg til rette – som Ryde gjør. Dette er da ganske oppsiktsvekkende. Vi ser normalt på AtB som en seriøs aktør. Er ikke AtB klare på at man ønsker et godt og ryddig forhold til Trondheim kommune? Er ikke det å spille på lag med kommunen, helt og fullt, noe av det viktigste AtB må gjøre?

Dette er ikke et tema AtB kan avvise med «ingen kommentar».

LES BAKGRUNN: Nå kaster AtB seg på elsparkesykkelbølgen

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter