Moren min het Rita Harbak. Helt siden 1997, da Norsk Hydro begynte å snakke om å bygge ut Harbaksfjellet, har hun vært en stillferdig motstander av vindkraftanlegg i naturen. Hun har vært overbevist om at det har vært feil hele tida, også mens familie og folk rundt signerte avtaler for det.

I sommer døde hun, 60 år gammel, etter flere år med kreft herjende i kroppen. Den siste tida var hun sengeliggende. Vi snakket noen ganger om det meningsløse som skjer på Harbaksfjellet, det lille, unike fjellet vi begge elsket å fly opp til. I den inngrepsfrie naturen der oppe var det alltid rom for oss. Når jeg nå fortalte henne at svartsteinan ligger under steinfyllingene, og at jeg blir retningsvill når jeg ser mot Storvatnet fordi alt er sprengt i stykker der oppe, ble hun stille, fikk vondt i hjertet. En gjennomgripende smerte, som var like uutholdelig som den smerten kreften ga henne. Hun elsket naturen. Og hun sørget over naturen. Sørget over at menneskene ikke forstår naturens uvurderlige egenverdi. Sørget over at barnebarna hennes ikke kommer til å oppleve fjellet de bor rett ved. «Jeg forstår ikke at det faktisk skjer», sa hun.

Minst av alt forsto hun seg på alle de som preker «nå kan vi komme oss på fjellet». Nå? Når det lille fjellet er maltraktert av 25 mil med brede industriveier, enorme fundamenter og over hundre meter høye turbiner? Nå vil de på fjellet? Nei, det var meningsløst for henne. «Jeg får ikke sett fjellet igjen», sa hun med sorg. «Men når de nå har ødelagt det, så er jeg glad for det», sa hun da jeg viste henne bilder av ståa tidlig i juli. Drøye to uker senere døde hun.

Da Adresseavisen intervjuet Line Harbak for to år siden sa hun: - Vindmøllene vil ødelegge fjellet mitt

For meg er tapet dobbelt. Både moren min og fjellet mitt er borte. Det er nesten poetisk i all sin meningsløshet, fordi de to henger så tett sammen for meg.

Nå har jeg ikke det doble fjellet i livet mitt lenger. Mamma er død og Harbaksfjellet er ikke lenger et fjell. Det er kun et industrianlegg. Det er kreft i naturen. Den er allerede terminal for alle de berørte fjellene på Fosen. Den sprer seg smertefullt på Frøya, i Namdalen og Selbu, og altfor mange andre steder. Naturen trenger umiddelbar stans i kreftspredningen! Så må vi jobbe med smertelinding og traumeteam for både natur og alle oss som har blitt syke av å prøve å stå i dette.

Stopp vindkraftutbyggingen i naturen vår! La fjella leve!