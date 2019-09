Uprofesjonelt av Ap - evig eies bare et dårlig rykte

Her lander det nye redningshelikopteret på St. Olav for første gang

Etter at Senterpartiet hadde leflet med høyresiden i Trøndelag i lang tid, forsøkte de helt til det siste å skaffe seg fylkesordførerposten. Som flere aviser skrev etter valget, så lyktes ikke det. Sp og kumpanene de hadde planlagt å jobbe sammen med hadde nemlig ikke flertall. Ap, SV, MDG og KrF kunne nemlig etablere et flertall sammen med Rødt. Sp forsøkte å lokke MDG over til sin side, men lyktes til slutt heller ikke med det.

Sp hadde dermed stukket kjepper i hjulet på seg selv. Det var tilstrekkelig mange velgere i Trøndelag som ønsket distriktspolitikk uten privatisering, slik vi i Rødt tok til orde for før valget, til at Rødt kunne sikre et rødgrønt flertall uten Sp. Og Ola Borten Moe gråt sine bitre tårer til Adresseavisens podcast.

Dermed satt jeg sammen med en gruppe andre Rødt-representanter i forhandlinger på Lerkendal hele onsdagen 11. september, for å forsøke å danne et styringsdyktig flertall sammen med de andre partiene som ikke ville slippe Høyre og Frp til makta i fylket.

Så snudde ting, som mange har lest, fort på onsdagskvelden: Sp kom krypende til korset, MDG brøt forhandlingene og Rødt var ikke lenger nødvendig for flertall.

Det var forutsigbart at Ap ville slippe Sp inn igjen når de kom krypende, etter at strategien til Sp hadde krasjlandet. Det diskuterte vi i forhandlingene, og vi diskuterte det også med Ap.

Det er lett å skjønne fra Arbeiderpartiets side at de ønsker et større flertall og å beholde samarbeidet med Sp. Det vi derimot kanskje hadde forventet av et «ansvarlig styringsparti», var en smule større profesjonalitet i forhandlingssituasjonen. Man lar ikke forhandlingspartnere lese om plutselige brudd og endringer i avisen, uten å ha blitt kontaktet først.

Det spørs om denne strategien er spesielt klok på lengre sikt for Arbeiderpartiet. Sp har demonstrert igjen og igjen at de er notorisk upålitelige, og Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes' prosjekt med å dra Sp over til høyresida, ville vært en katastrofe for distriktene og landbruket om den faktisk ble gjennomført i større skala. En konsekvens av Sps vingling er også at for eksempel Ap og SV kan bli helt avhengige av også Rødts støtte i en del saker som ikke er dekket av den politisk plattformen de har laget med Sp. Da er det lurt å ha et godt forhold til hverandre på fylkestinget, og da burde Ap oppføre seg mer profesjonelt enn de gjorde i denne prosessen. Evig eies som kjent bare et dårlig rykte.

Det er også verdt å legge merke til at det først var når alt håp om makt var ute, at Sp vendte seg mot venstre. Senterpartiet må heretter regnes som et parti som primært ønsker å samarbeide med sentraliseringspartiene Høyre og Frp i Trøndelag. Det bør velgerne merke seg fram til neste valg.

Uansett har Rødt nå umiddelbart etter fylkestingsvalget bidratt til å torpedere Ola Borten Moes drøm om et «Sp/Høyre/Frp-fyrtårn» i Trøndelag, og sikret fortsatt rødgrønt styre. Det er ikke verst på svært kort tid, og Rødt kommer nok til å merkes godt på fylkestinget også i fortsettelsen.

