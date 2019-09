Hvorfor Lille London, lilleleder? Liv og lære!

Saken oppdateres.

Adresseavisens lillelederen 9. september klarte ikke å bli klok på Trondheim Senterpartis valg av Lille London som lokale for vår valgvake. Var det Blackbean vegetarburgeren? Selv om jeg er vegetarianer, og en god vegetarburger ikke er til å kimse av, så nei, det var ikke derfor.

Var det duften av en norsk brexit som tiltrakk oss? En Noxit (med vekt på nok) fra EØS hadde vært fint. Vi ønsker jo å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler. Frem til da vil vi lokalt hindre tilpasningsiver og utnytte handlingsrommet som eksisterer innenfor EØS-avtalens direktiver, men nei, ikke derfor heller.

Grunnen til at vi valgte Lille London er: De har tariffavtale med sine ansatte. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Vi sier det, vi mener det og vi lever det ut i praksis. Hvor andre partier valgte å ha sin valgvake får være opp til deres samvittighet, men jeg vil anbefale alle og enhver å sjekke ut nettsidene til Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv for lokaler med ordna forhold.

Skal du ut og spise? Velg gjerne steder som har tariffavtale!

