Fotograf svarer mamma om skolefoto: 70 prosent sier ja til retusjering

Saken oppdateres.

Denne saken hadde enorm mediafokus for et år siden da en kjent politikermamma bevisst brukte vårt firma og undertegnede navngitt for å oppnå personlig oppmerksomhet. At saken nå dukker opp igjen i Adresseavisen fra en ny mamma, gjør bare at de sammen poengene må fram igjen. Undertegnede burde vært kontaktet, ikke vår nyansatte lærling som fikk telefonen fra hun som skrev leserinnlegget.

Vårt foreldreskjema ble ifjor justert slik at foreldre enda mer tydelig får informasjon om at dette kun er snakk om retusjering av temporære ting. Altså buser, matrester og sår. Vi tilbyr aldri redigering i en glamorøs stil som endrer selve skaperverket. Det ville etter vår mening vært totalt forkastelig. Vi lar samtidig foreldrene velge selv. Dette gjør jobben mye enklere for våre fotografer og ikke minst de ansatte i barnehagene.

Omlag 70 prosent krysser ja til slik temporær retusjering og resten nei. Samtidig spør vi om foto med eller uten ytterklær, også et valg foreldre er best til å ta. Vårt svarskjema beviser jo bare at folk er forskjellig, og at behovet for å kunne velge er tydelig tilstede. Vi ønsker bare å gjøre en profesjonell og ærlig jobb.

PS: Vi tørker selvsagt snørr og lignende før selve opptak, men på høsten er den oppgaven ganske så stor, da rester ofte størknet og er fastgrodd. Vårt opplegg er meget gjennomtenkt og vi stiller gjerne til debatt om hvordan dette kunne vært mer profesjonelt utført.

Vi kommer heller aldri til å endre vårt skjema på en slik måte at foreldre ikke selv skal kunne få velge.

