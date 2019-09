La «Vaskekona» få stå i fred!

Datakrøll førte til drosjekaos for pasienter

Saken oppdateres.

Denne sjarmerende statuen står i gården til Døveskolen i Trondheim, som ligger bak Prinsen kinosenter. Den viser ei dame ved vannposten, så vidt jeg kan forstå, og med litt vannsildring hadde denne både gitt lyd fra seg og et levende inntrykk fra byens historie. Kunne det ikke vært en idé å sette denne på Torget?

LES OGSÅ: Nå har «Torgkona» fått ny plass

Jeg synes det så trist ut med den nåværende plasseringen tett inntil en vegg, langt inn i skolegården, der den går nesten i ett med veggen. Jeg formoder at statuen med navnet «Torgkona», som sto på torget tidligere, skal på plass igjen etter at arbeidet med Trondheim torg er fullført. Den er også veldig god, men sannelig synes jeg denne «kona» ved vannposten er like god kunst å plassere ute blant publikum i Trondheim!