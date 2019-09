Jeg kan ikke lenger ha et fast forhold til noen som er så upålitelige

Jeg går på biblioteket i Søndre gate nesten hver dag og leser aviser. Med irritasjon og sinne ser jeg at enkelte aviser ikke blir lagt tilbake i hyllene enkelte dager. Har de ikke dårlig samvittighet når de tar aviser som er merket? Det er jo derfor at de blir lagt ut så vi skal få lest dem alle sammen.

De ansatte på biblioteket har jo tillit til oss. Jeg synes det er dårlig gjort at aviser ikke blir lagt tilbake i hyllene etter bruk. Det er enkelte som må ødelegge det også. Når enkelte tar med seg flere aviser i gangen for å lese dem, så blir det tomt i hyllene. Da må vi andre vente til de er leste ferdig.

Det virker som noen bare gir blaffen, tenker bare på seg selv. Bare de får lest avisa så spiller det ingen rolle om andre ikke får lest dem. Slik er det faktisk blitt i dag. Folk gir blaffen.

