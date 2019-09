Kaoset i Midtbyen: Jeg er en av de utskjelte, vrange og vanskelige idiotene som kjører buss

Saken oppdateres.

Først må jeg bare si én ting: Ja, jeg er en av disse utskjelte, vrange og vanskelige idiotene som kjører bussene i Trondheim og omegn. Vi sitter bak rattet og forsøker å få fraktet deg og dine på en trygg og behagelig måte fra AtB, for å si det med navnet på oppdragsgiveren vår, selv om ingen av sjåførene er ansatt av dem.

Vi får ganske mye kjeft og skjenn igjennom en arbeidsuke, likevel forsøker vi så godt det lar seg gjøre å være blide, hyggelige, høflige og hjelpsomme. Ganske ofte får vi høre at vi er forsinket ut i fra den utskrevne rutetabellen som henger på holdeplassene, og det er liten vits i at vi forklarer at det er tidligste passering som stå i tabellen eller rutehefte du har hjemme, eller at vi bare må beklage at utskriften som henger i buss-skuret ikke er kompensert for trafikken gjennom byen eller trafikkuhellet i Okstadbakken. Stort sett så smiler vi og sier «beklager».

Jeg beklager også at vi ligger i veien for deg når du kommer med Tesla’n eller Leaf’n din i «elbilfeltet», og jeg beklager også at vi gjerne forsøker å komme oss ut i trafikken igjen etter en stopp med bussen. Vi beklager også at du faktisk har vikeplikt for bussen når vi kjører ut fra holdeplassene, og dette gjelder også om du kjører de litt mer eksklusive fossildrevne bilmerkene (de som gjerne er levert uten funksjonelle blinklys).

Når det gjelder Trondheim sentrum håper jeg at de fleste av dere skjønner og forstår at det er hverken bussjåførene, Tide, Vy/Nettbuss, Boreal eller AtB som har bestemt at det skal fjernes kjørefelt, kobles ut både lyskryss og lysregulerte fotgjengerfelt, settes opp blomsterkasser og benker ute i gata og endre kjøremønsteret gjennom hele Midtbyen. Det er faktisk noe som kommer fra den politiske ledelsen som dere har stemt på, samt den såkalte «Miljøpakken». Smak på ordet, la det rulle litt rundt i munnen.

Egentlig ganske så forunderlig at et konglomerat av flere ingeniører, samfunnsvitere, sosiologer, arkitekter, HR-rådgivere, samfunnsøkonomer, siviløkonomer, konsulenter, miljøpsykologer og rådgivere ikke evner å forstå at når du reduserer en hovedfartsåre gjennom en by til ett felt i hver retning, så må det bli kø og kaos. Hvis det skjer en ulykke/motorstopp eller det kommer et utrykningskjøretøy fra en av nødetatene under oppdrag som forsøker å ta seg fram, kanskje for å berge liv eller slukke brann.

Følgende står på siden til Miljøpakken: «Enheten skal bidra til en moderne og bærekraftig transportutvikling.» Jeg tror ikke brann- og ambulansesykkel er et skritt i riktig retning.

Uten at jeg er miljøpsykolog, samfunnsøkonom eller har hovedfag i trafikkavvikling, er det noe som sier meg at de fleste kjøretøy forurenser mer og har betydelig mer utslipp på tomgang enn når de bare flyter jevnt og greit gjennom, og når sin destinasjon på kortest mulig tid.

Hvis du nå har lest helt til slutten så skjønner du sikkert at dette er min mening, min oppfatning og at jeg alene står for det jeg skriver. Takk!

