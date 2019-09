Lade allé ser ut som en svinesti

Saken oppdateres.

Vakre Lade allé har vært utsatt for en massiv utbygning de senere årene. Dette har ført til stor slitasje på vegen og dens vegetasjon. Slitasjen har i tillegg vært svært belastende for de som bor langs Lade allé, og som i en årrekke har vært utsatt for byggestøy til alle døgnets tider. Økt trafikk av ulike trailere til byggeplassene og vegstøv har gitt mange helseplager og satt manges tålmodighet på prøve.

Heldigvis så bor jeg ikke helt opp til Lade allé, men jeg har min arbeidsvei der. Gjennom mange år langs denne flotte allé til og fra jobb, så har jeg registret et veldig forfall de siste årene. Selve asfalten langs alleen rundt byggeplassene har forfalt og smuldret opp og det har dannet seg huller som i perioder med regn forårsaker store sølepytter. Jeg og sikkert flere med meg har gjentatte ganger blitt oversvømt av sølevann fra bilister fra den økende trafikken.

Dette er ikke det verste, men tristheten over å se at denne vakre allé ser rett og slett ut som en svinesti for tiden. Det er flere av disse byggeprosjektene som for lengst har blitt ferdig (før sommerferien) og folk har flyttet inn, men det ser altså ikke ut etter disse utbyggerne ut mot Lade allé! Det undrer og irriterer meg at disse utbyggerne ikke føler ansvar for å rydde opp etter seg, men jager videre for neste prosjekt. Har ikke kommunen også et ansvar for å reagere opp mot utbyggere som ikke rydder opp etter seg?

På bakgrunn av dette oppfordrer jeg herved på det sterkeste alle de aktuelle utbyggerne til snarest å rydde opp etter seg og tilbakeføre Lade Alle til den tilstand den var i før utbyggingen startet.

