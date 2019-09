Ikke drep mangfoldet i byen bare fordi puppene vises

Saken oppdateres.

Jeg har lyst å se på kvinnediskrimineringen med et annet syn enn det som handler om bare pupper og pils og stenging av steder som viser dette. Det er tross alt lov etter norsk lov selv om noen ikke liker det. Hvorfor skal ikke Dreams få holde på med pupper og pils? Har ikke vært der selv, så jeg lurer på hva galt (ulovlig) de har gjort. Jeg kjenner folk helt fra venstre-siden og mot høyre som har vært der i forbindelse med utdrikningslag, og de syns det bare var artig og uskyldig moro.

LES BAKGRUNN: Når strippeklubben Dreams trenger ny skjenkebevilling i 2020, vil de få nei. SV har fått gjennomslag «for et mer anstendig arbeidsliv» og det innebærer nei til skjenking og stripping samtidig.

Skal arbeiderkameratene med sine hjelpere bestemme alt her i byen, så drepes mangfoldet. Trondheim trenger sårt et større mangfold og ikke flere kaffebarer. En må tåle det mangfoldet, ellers blir Trondheim en døende by. Det er sikkert endel man ikke trenger her i byen, men å si nei tror jeg ikke er bra, da det dreper mangfoldet. Vi trenger en trygg og åpen by som flest mulig har lyst til å bruke.

Jeg synes de som skal styre byen, heller burde konsentrere seg om ulovlig skjenking, ulovlige arbeidskontrakter og annen kriminalitet. Har Dreams brutt lovverket for eksempel ved å skjenke ulovlig, har ulovlige arbeidskontrakter, eller folk som må jobbe der mot sin vilje, så steng bedriften. Men ikke drep mangfoldet bare fordi puppene vises. Er det ikke ganske så kvinnediskriminerende å la kvinner jobbe i deltidstillinger, underbemannet i kommunale foretak med ei elendig lønn som fører til et dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær, med påfølgende uførhet på grunn av ødelagt helse?

Jeg syns dette er mye verre behandling av kvinnene enn de som serverer øl toppløs på Dreams. Dette har dere som styrer byen, det fulle og hele ansvaret for. Dette er elendig behandling av kvinner og veldig diskriminerende. Så ja, slutt å diskriminere kvinnene i vår by, og nei til innskrenking av mangfoldet i byen vår.

