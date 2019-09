Da det begynte å dryppe fra tapetet på barnerommet, skjønte samboerparet at de hadde kjøpt seg et problem

Det kan virke slik når en leser AtBs svar på den kritikken som kommer blant annet fra Melhus, med overganger på Stor-Rosta og City Syd for å komme seg til sentrum og gjennom Midtbyen. City Syd ser jo ut som en krigsskueplass, og Stor-Rosta ligger i ingenmannsland. Ihvertfall fram til jul, da skal alt bli så mye bedre. Greit nok, men midt i all viraken om metrobuss i hytt og pine glemmer man alle de andre områdene der det går buss i anbud 2019.

Det er masse ruteproduksjon i andre områder i Trondheim også, og de siste ti årene virker det ikke som det er gjort noe med traseene rundt om. Skal komme med noen få av mange eksempler. Solunda på linje 76 fra Langlo og nedover mot Hanger. Det er jo like trangt, med berg og svinger like urørt! Det er utrolig med svinger som det går kun en bussbredde gjennom. At det ikke er ulykker her er jo en gåte. Her kunne det vært brukt penger, midler som har gått til kostbare metrobusser og dyre oppgraderinger av holdeplasser.

En annen plass er Klefstadbukta. Like jævlig som for ti år siden da jeg kjørte i rute der sist. Smalt, med en bergneset stikkende frem i en krapp sving. Møt en lastebil i litt fart her, så går speilet. I beste fall. Klefstadhaugen er et kapitel for seg, spesielt over haugen og ned til Flakkråa. Her er det ikke gjort noenting med vegbredden i flere tiår, vegen er like smal, med bergknauser og en liten møteplass nede i bakken. Nå har det gått en vegskrape i september som høvlet ut bredden litt. Men grusveg fortsatt, der blankisen ligger lengre enn langt ut over vårparten.

Flere punkter kunne vært nevnt, Leinbakkan er en utfordring spesielt etter en oppgradert asfaltering for et års tid siden, uten autovern! Her går det daglig skolebuss. Akkurat den er lagt inn i Vy-buss sitt avvikssystem, så får vi se om det hjelper.

Undertegnede var verneombud og deltok i et prosjekt med oppgraderinger på Byneset rundt 2008-09 med blant annet Statens vegvesen på laget. Da fikk vi blant annet rydda rundt Sundet-området, og fikk busslommer og bussen ut av vegen i en 80-sone i begge retninger. Nå er tiden inne for et nytt prosjekt! Lykke til, for det haster.

