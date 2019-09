Treningssentrene må skjerpe seg

Hytte på Røros solgt for over det dobbelte av prisantydningen

Saken oppdateres.

Hvorfor i alle dager skal de ha store mengder skoposer tilgjengelig? Så mye unødvendig plast! For å få gå inn på treningssenteret må du ta av deg uteskoene og bytte til innesko uansett. Det er tydelig at enkeltpersoner ikke tar handling her, så hvorfor kan ikke treningssentrene selv ta ansvar? Her har treningssentrene mulighet til å gå frem og vise et miljøengasjement!

Jeg har observert en stor søppelkasse med brukte skotrekk på et treningssenter i Trondheim, som på det verste tømmes flere ganger daglig. Masse unødvendig plast blir brukt her, og hvorfor? Fordi folk tar på posene, går ned trappa til garderoben og tar de av seg?

Hvorfor ikke endre folks vane med å ta av seg skoene før de går inn? Vi er nødt til å handle! Vi er nødt til å gjøre endringer! Vi er nødt til å gjøre tiltak! Vi kan ikke fortsette slik vi gjør i dag! Et tiltak som vil redusere flere titalls kilo med plast vil være å slutte med skoposer på treningssentrene! Og det med umiddelbar virkning! Få sandkorn inne på sentrene burde ikke være et hinder for å fjerne skoposer.

Og et lite skilt hjelper ikke. Vis at dere er imot kampen mot plass, at dere bryr dere om planeten og igangsetter dette tiltaket umiddelbart. Det sårer dypt å se hvor lite den private treningsbransjen bryr seg, i hvert fall når det er helt unødvendig! Kom på banen, gjør som resten av Trondheim kommune, kutt ut skoposer!

