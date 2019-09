Bent Høie svarer om migrenemedisin: Vi prøver å presse ned prisen

Saken oppdateres.

Den første nye migrenemedisinen heter Aimovig. Mange pasienter med kronisk migrene opplever å kunne ta del i arbeidsliv og familieliv takket være denne medisinen.

Men medisinen har en ulempe. Den er svært kostbar.

Å gi den til alle med kronisk migrene, altså de som har mer enn 14 hodepinedager per måned, vil koste fellesskapet over 100 millioner kroner i året. Mange vil sikkert si at vi må ta oss råd til dette i et av verdens rikeste land.

Men så enkelt er det ikke.

I helsetjenesten får vi ofte henvendelser fra pasienter og behandlere som ønsker å ta i bruk nye medikamenter og nye behandlingsmetoder.

Jeg skulle gjerne sett at vi kunne gitt alle pasienter den beste og den nyeste medisinen og den beste og den nyeste behandlingen så raskt som mulig. Men det betyr at vi må takke ja til den første prisen fra legemiddelindustrien. Dessverre er det slik at den aller første prisen som oftest er den aller høyeste prisen.

Det er ikke slik at vi har uendelige ressurser, selv i et rikt land som vårt. Sier vi ja til kostbar medisin til noen, betyr det faktisk at vi sier nei til kostbar medisin til andre.

Så vi kjemper ikke best for pasientene ved å si ja til den første og høyeste prisen. Vi kjemper best for pasientene ved å presse ned prisen slik at de norske helsekronene kommer flere til gode. Jeg ønsker at de nye medisinene skal bli tilgjengelig for norske pasienter med kronisk migrene. Derfor har jeg bedt Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp forhandle for å presse ned prisen. Lykkes vi med dette vil norske pasienter kunne få Aimovig, eller noen av de andre migrenemedisinene som er på vei, på blå resept neste år. Da vil den kunne tilbys pasienter med kronisk migrene som ikke har nytte av annen behandling.

Jeg ønsker en løsning så raskt som mulig, slik at pasientene får tatt i bruk denne nye behandlingen.

