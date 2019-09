Naturødeleggende vindkraft skader folkehelsen

Saken oppdateres.

Kommuner som ikke ønsker naturødeleggende vindindustri har et godt argument i at vern om natur er et vern om innbyggernes helse og livskvalitet. Galluper viser at vi søker stillhet, fred og ro. Villmarkspreget natur uten inngrep verdsettes høyt. Friluftsliv, som kombinerer fysisk aktivitet med positive naturopplevelser, har god effekt på vår totale helsetilstand.

Norsk natur bør være en kilde til livskvalitet, og ikke en kilde til depresjon. Stedstap heter det når du mister et sted du er glad i. Sorg heter det når fortvilelsen setter seg som en klo i ditt indre. Når den naturen som ga deg livskvalitet avviser deg med forbudsskilt og kasser med dynamitt. Når fiolene er sprengt til himmels og stillheten er avlyst, og alt som var vakkert og fint er borte, da dør noe inni deg. Men hvor skal jeg krysse av på høringsdokumentet for sorg? Hvor er rubrikken for sjelsødeleggelse? Hvor er rubrikken for at naturødeleggelsen var unødvendig?

«Jeg ville heller mistet en arm enn å miste mitt fjell», sa en til meg. Og jeg tror henne. «Jeg vil bruke resten av min tid og mine penger for å stoppe disse naturødeleggelsene», har en annen sagt. Du ser det i blikket at de mener det. Og det gjør inntrykk når et voksent menneske gråter.

«Naturen er vårt største apotek», sa sosialmedisineren Per Fugelli. Som lege hadde han erfart hvordan naturkontakt styrker menneskene i livets ulike faser. Biologen Dag Hessen har sagt det slik: «Livet kan aldri bli helt tomt om du har naturen».

Motstanden mot naturødeleggende vindkraft vokser i lokalsamfunn over hele landet, både blant folk og ordførere. Den «grønne velferden» som naturen tilbyr, er verdt å kjempe for. På Frøya måtte man ty til det aller siste våpenet: .Sivil ulydighet. De tapte. Nå ruller maskinene inn, med statsstøtte.

Det vil være et alvorlig feilgrep av regjeringen å ikke ta folks natursorg på alvor. Regjeringen bør stoppe all videre utbygging av landbasert vindkraft og lage en alternativ strategi for produksjon av fornybar energi. Mulighetene er mange, uten at norsk natur ødelegges. Eksempler er havvind, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, omfattende satsing på solenergi, varmepumper basert på jordvarme eller sjøvarme, etterisolering av hus, generell energisparing osv.

I dette ligger mange potensielle arbeidsplasser. Norge kan vise verden at vi tar vår enestående natur med oss inn i fremtiden samtidig som vi finner smarte løsninger for miljøvennlig energiproduksjon. Det vil være et ekte «grønt skifte» hvor vi oppfyller tre konvensjoner samtidig: Klimakonvensjonen, biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen.

