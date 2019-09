Teposer fra Ikea og bærekraft

For vel 50 år siden kalte trondhjemmerne dette stedet for Snaustrinda

Kjell Tiller skrev nylig et innlegg om teposer på Ikea:

«Ved mitt siste besøk på Ikea kjøpte jeg med hjem en pakke Rosehip te. Ikea gjør oss forbrukere oppmerksom på at de jobber for et bærekraftig grønt produkt sortiment. Stor var derfor min forbauselse da jeg skulle pakke ut en te pose fra pakken. Te posen besto av finmasket plast og må vel være en av de få teprodukter produsert av ikke nedbrytbart materiale! Dette skal ikke være nødvendig Ikea, det finnes nedbrytbare te emballasje. Min første tanke om at grønn bærekraft kun er reklame jippo og ikke noe Ikeas produsenter blir satt til å følge? Håper jeg tar feil.»

Nå svarer Ikea:

Kjell Tiller ble forbauset da han skulle lage seg en kopp te med en tepose fra Ikea. Teposen var laget av finmasket plast, og vi forstår at han ble overrasket. Ikea har forpliktet seg til å være et bærekraftig selskap som tilbyr produkter som er laget med omtanke for mennesker og miljø.

Da vi utviklet egentid-teposene landet vi på bioplast, laget av fornybare materialer (stivelse). I mange land kan dette resirkuleres i kompostavfallet, men dessverre er ikke dette et alternativ i Norge per i dag og posene må kastes i restavfallet. På Ikea er vi alltid på utkikk etter måter vi kan forbedre produktene våre og tilbakemeldinger fra kunder hjelper oss i dette arbeidet.

Vi jobber nå for å finne ut en bedre og mer bærekraftig løsning for teposene våre. Vi kan tipse om at teen også er å få i større poser som man kan bruke sammen med en flerbruks tesil.

