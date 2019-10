Kampen mot prostatakreft. Screening er løsningen

Feiret gullet i natt: - Litt for mye for ydmyk kar fra Ulsteinvik

Saken oppdateres.

På Adresseavisens nettside ble det nylig presentert en artikkel om prostatakreft. I overskrifta heter det: «En tilfeldig helsekontroll avslørte at Inge Haugen (74) var alvorlig syk: Dette er undersøkelsene du bør ta hos legen». Men rett under står det: «Mange tror feilaktig at helsesjekker kan forebygge dødelige sykdommer, mener Legeforeningen.»

LES OGSÅ: De skal løse kreftgåten

Poenget i den nevnte artikkelen er at kreften i dette tilfelle ble oppdaget gjennom en tilfeldig PSA-blodprøve. Pasienten hadde ikke noen symptomer på at noe var galt. I den samme artikkelen uttaler samtidig Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, at: «Det er ikke grunnlag for en helsesjekk dersom man føler seg frisk, ikke har symptomer på sykdom eller bestemte risikofaktorer. Den beste indikasjon på at man er frisk, er at man føler seg frisk.»

Dessverre gjelder ikke dette for prostatakreft. De aller fleste som får prostatakreft, og hvor sykdommen blir oppdaget etter at vedkommende har fått symptomer på at noe er galt, har allerede fått spredning av kreften utenfor prostatakjertlen. Med en slik spredning øker vanligvis utfordringene med behandlingen og faren for å få problemer både med potens og urinlekkasje.

LES OGSÅ: Kronikk: Revolusjonerende kreftbehandling, men ikke for alle

Prostatakreftforeninga (Profo) arrangerte nylig et åpent folkemøte i Trondheim. Her sa overlege Karol Axcrona, urolog ved Akershus universitetssykehus, at alle menn etter en viss alder må få tilbud om regelmessige blodprøve for å kontrollere PSA-nivået, som pr. i dag er den beste testen.

Gjennom et svensk forskningsprogram (Stockholm 3-studien) er det godt dokumentert at det er god bruk av ressurser å innføre screeningprogram for prostatakreft. Den europeiske urologforeningen har i sitt siste policy-dokument kommet med en sterk anmoding til EU om å ta initiativ til å få på plass prostatakreftscreening i alle de nasjonale kreftplanene i Europa. Disse urologene kommer fra land med lavere dødelighet av prostatakreft enn i Norge. Norge ligger helt i verdenstoppen på statistikken over dødelighet av prostatakreft i forhold til folketallet. Nærmere 1000 menn dør hvert år av prostatakreft i Norge.

LES OGSÅ: Slik tas prøvene av prostata.

I Sverige har myndighetene begynt å legge til rette for PSA-screening. Argumentet om at PSA-prøver fører til overbehandling holder ikke lenger. Som den europeiske urologforeningen sier, så er legene de siste tiårene blitt betydelig flinkere til å selektere rett pasient til rett behandling.

Profo har i mange år arbeidet for å innføre prostatakreft-screeening i Norge, uten å få støtte for dette. I dag er det bare for brystkreft og livmorhalskreft at det er etablert nasjonale screeningprogram.

Med bakgrunn i det som for tiden skjer innenfor forskning på dette fagområdet, håper vi at også Kreftforeningen ganske snart vil støtte Profos arbeid for å få innført PSA-screening som fast program i Norge.

Inntil prostatakreftscreening blir innført i Norge, anbefaler Profo at alle menn, senest fra 50 års alder, bør be legen sin om PSA-prøve minst hvert andre år. De som har noen i den nærmeste familie (far/bror) som har prostatakreft, bør starte regelmessig PSA-testing senest ved 45 år.

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.