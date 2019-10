Overraskende? For oss bompengebetalende bilister er ikke trafikkaoset overraskende

1300 elever skal gå her, vil vi helst ikke at de ender opp midt i en trafikkmaskin

Saken oppdateres.

Forleden kunne denne avisen fortelle om stadige problemer for utrykningskjøretøy som blir stående i trafikken på grunn av blokkerende busser på holdeplasser hvor det ikke er mulighet for å passere. Øverste leder for samferdselsetaten i Trøndelag, fylkesdirektør Erlend Solem, «tar opplysningene fra ambulansetjenesten på største alvor». Det er betryggende. Det gjør forhåpentligvis også fylkesordfører Tore O. Sandvik, som trolig har en vesentlig del av æren for at dette problemet har oppstått.

For oss bompengebetalende bilister som gjennom flere år har opplevd til dels store trafikale problemer med anleggsområder over hele byen, er ikke dette overraskende i det hele tatt. Vi har måttet se på at hundrevis av millioner fra Miljøpakken har blitt brukt til å fjerne busslommer, flytte holdeplassene ut i veibanen, og samtidig innsnevre gode firefelts bygater til tofelts uten mulighet for passering.

«At ambulansene havner i slike situasjoner var helt ukjent for oss», sier Solem. Vi tilføyer at selvsagt rammer dette også andre utrykningskjøretøy som politi og brannvesen. Det er vanskelig i farten å tenke seg en mer forutsigbar konsekvens av en plan enn den vi ser her.

Når denne åpenbare konsekvensen slår ned som en bombe på de øverste ansvarlige, er følgende nærliggende spørsmål uunngåelig: Har vi riktige og kompetente folk på rett plass? Vi bare spør.

