Terje Eidsvåg svarer Håkon Bleken: Hans kunstsyn går rett i kjernen av slike diskusjoner

Min kommentar om én av trådene i Dag Solstads nye roman har fått Håkon Bleken til å ta til motmæle. Det er selvsagt hans fulle rett. Bleken fortjener ros som en av relativt få ledende norske kunstnere som engasjerer seg godt i samtidskunst også utenfor eget felt, og da særlig litteratur.

Tittelen på min kommentar, «Den gamle mannen og metoo», har åpenbart gitt næring til Blekens skepsis. «Eidsvåg irriterer seg over at Solstad har møtt eller skapt en kvinneskikkelse han ikke liker», skriver Bleken, men mitt problem med N.N., som Solstad kaller den unge «litteraturstudinen» i boka, er ikke at jeg ikke liker henne, men at jeg ikke misliker henne godt nok, fordi forfatteren gjør det for enkelt for å leseren å mislike henne. Problemet er ikke hva hun mener, men at hun ikke er like overbevisende godt skrevet som resten av romanens sentrale personer.

«Når det gjelder kunst, er meninger uten betydning», skriver Bleken i sitt innlegg. Han har nok skrevet bedre aforismer, men i fortsettelsen, «det er absolutt ikke en kunstners mening som avgjør om det er kunst eller ikke», viser han et kunstsyn som går rett til kjernen av diskusjoner som dette.

Dette kunstsynet er jeg i grunnen helt enig med Bleken i. Han trekker fram Hamsun og nazismens plakatkunst. Jeg kunne nevnt propagandafilmene til Leni Rifenstahl, eller bøkene til Louis Ferdinand Celine, som Solstad selv nevner i romanen. Mitt problem med den unge kvinnen i Solstads bok er ikke hva hun eller Solstad mener, men at hun i for stor grad blir en karikatur eller parodi på en ung kvinne. Bleken vet nok bedre enn de fleste at karikaturer kan være gode og effektive til sitt bruk. Mot det dødsens alvor og solstadske vidd hun er plassert i romanen, gjør det etter mitt syn en god roman noe mindre skakende enn den kunne ha vært.

Håkon Bleken skriver innsiktsfullt om kunst og meninger, men hvordan han får tittelen på min kommentar til mer enn å antyde at eldre menn ikke «får'n opp», sier nok mer om Blekens lesning enn min mening. Det viser om ikke annet at meninger om meninger om kunst kan skape betydning.

