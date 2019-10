Vi er noen naboer som forsøker å finne ut hvorfor Sintef feller trærne

1300 elever skal gå her, vil vi helst ikke at de ender opp midt i en trafikkmaskin

1300 elever skal gå her, vil vi helst ikke at de ender opp midt i en trafikkmaskin

Saken oppdateres.

Det pågår i disse dager en felling av bjerketrær i hagene til de såkalte «Sintef-blokkene» i Jonsvannsveien. Hagene ligger langs Frydebergveien.

LES OGSÅ: Det er ikke til å tro at huseier vil hugge trærne

Fellingen utføres av Sintef eiendom, som skal ha fått spørsmål om begrunnelse. Svaret skal ha vært «at det er bestemt». Det skal neppe anlegges noen «miljøgate» her som trenger plass for metrobuss, noe som har vært begrunnelsen for omfattende nedhugging av trær som Miljøpakken sto for rundt Gløshaugen og i Jonsvannsveien.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi er noen naboer som leter etter motiv da trærne ser friske ut, og at dette inngrepet ikke akkurat framstår som noen forskjønnelse av området. Sintef eiendom har vel neppe behov for bjerkeved til egen oppfyring. Videre ville det være interessant når Sintef eiendom svarer, hva virksomheten har regnet dette inngrepet til å utgjøre i belastning CO 2 , alle ledd tatt med i et klimaregnskap. Det hadde også vært interessant å få en peker til et nettsted som viser Sintef klimaregnskap eller eventuelt utdrag fra deres policy for å bidra til Paris-avtalens mål.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.