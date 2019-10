1300 elever skal gå her, vil vi helst ikke at de ender opp midt i en trafikkmaskin

Min første jobb fikk jeg da jeg var 15 år. Avisbud. Adressa. Jeg sto opp klokka 03.30 hver morgen og festet avisa på dørhåndtaket til beboere på Nardo. Vi fikk ikke bruke postkassene. Det ble for langt å gå for abonnentene. Da jeg fikk min første lønn, annonserte jeg stolt til mine foreldre at jeg aldri mer ville ha penger av dem.

Staten ga meg en flott utdanning. Helsevesenet har gitt meg en fantastisk behandling. I fjor, etter 50 år i arbeidslivet, måtte jeg kaste inn hansken. Helsa sviktet. Nav tok over. Jeg hadde hørt og lest mye negativt om Nav. La tvilen komme den tiltalte til gode, tenkte jeg. Nå er jeg i Nav-verdenen. Og for en verden. Alle negative meldinger er blitt bekreftet. Det er et helvete.

Jeg sluttet å jobbe 13. juli 2018. Da gikk jeg over til alderspensjon. Det gikk glatt. En god venn fortalte meg at jeg heller burde søke om uførepensjon. Jeg var 65 år. Det gjorde jeg. Hvordan søker man uføretrygd? Alle ekspertene, sosionomer, fastlege og naboer sa jeg ikke trengte å legge ved dokumentasjon. Det ville Nav selv innhente fra helsevesenet. Jeg søkte om uførepensjon da jeg var 66 år, etter tre måneder kom avslaget. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon. Statens pensjonskasse ga meg også avslag. Begrunnelse: Nav hadde sagt nei.

Catch 22. Jeg anket avgjørelsen og fikk medhold i år. Nav-pensjon stoppet, siden alderspensjonen min er fra 1. september. De handlet raskt. Nav Trygd var ikke like raske. De klarte ikke å betale ut uføretrygden min den 20. september. Kanskje på tirsdag 1. oktober, sa de. Hva skal jeg leve av da fram til 1. oktober, spurte jeg. Søk om sosialstønad fra kommunen, svarte Nav på telefon.

Mitt lokale Nav har åpent tre dager i uka. Da må du møte opp personlig og stille deg i kø. Du kan kontakte Nav og be om en avtale, men hvordan kontakter man sitt lokale Nav? Den eneste kontaktopplysningen du finner, er et telefonnummer som begynner på 5555. Da havner du i Oslo. Hvis du har tålmodighet til å vente. Sist jeg prøvde, var ventetiden 27 minutter. Jeg ba om å bli satt over til mitt lokale Nav, men det fikk jeg ikke.

Vi gir beskjed, så ringer de deg opp. Det gjorde de aldri.

Jeg skrev dette innlegget til Adresseavisen, og fikk da spørsmål fra avisen om jeg kunne oppheve taushetsplikten overfor Nav. Det ville jeg, og derfor logget jeg meg inn på nav.no for å gi de nødvendige tillatelser. Der oppdaget jeg ved en tilfeldighet et brev fra Nav i innboksen min, datert 27. september, om at utbetaling av uføretrygd var klar. Der ble jeg bedt om å skaffe skattekort for uføretrygd fra Skatteetaten. Hvis ikke ville de trekke 50 prosent skatt. Jeg trodde slikt gikk automatisk. Det gjorde det da jeg var i arbeid.

Så i dag fikk jeg uføretrygd inn på konto - med 50 prosent trekk.

Det ironiske er at jeg akkurat har blitt 67 år, så neste måned går jeg tilbake til alderspensjon.

