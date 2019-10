Ørland Senterparti etter at de tapte makta: Det er din tillit vi skal vise oss verdig!

Supporterleder spår tøff velkomst for Horneland: – Jeg har gjort ekstremt mye for den klubben

Saken oppdateres.

Ørland Senterparti vil takke alle våre innbyggere og velgere for stemmer og godt engasjement. Vi har lagt et spennende valg bak oss. Ørland Senterparti sto frem som en samlende og troverdig gjeng.

Flere kulturer med mye til felles og noe ulikt, har stått side om side i valgkampen. Vi har blitt et sammensveiset lag med dyktige og dedikerte politikere. Ulik i alder, bakgrunn og bosted i den nye kommunen, med felles mål for framtida.

Ørland Senterparti ønsket å ta posisjon i vår nye kommune. Det innebar å gå i samhandling med andre politiske partier da ingen av partiene er store nok til å styre alene. Ørland Ap ville ikke samarbeide med Ørland Sp men det ville Ørland Høyre. Det ble skrevet en avtale valgkvelden med underskrift fra alle valgte kommunestyrerepresentantene i Ørland Sp og Ørland Høyre.

De fleste av dere har nok fått med dere at Ørland Senterparti ble sviktet av Ørland Høyre. Hva vi tenker og mener om det skal vi la ligge her.

Vår ordførerkandidat Finn Olav Odde er en inkluderende og sjenerøs leder som spiller på lag med de rundt seg for å få til gode løsninger. Han stiller opp for fellesskapet og er en samlende leder. Vi er stolt av å ha Finn Olav som leder.

Ørland Senterparti har oppnådd mye, og med fokus på egen politikk har dette gitt oss troverdighet. Vi skal jobbe videre med vår politikk og vi skal brette opp armene og jobbe for dere flotte innbyggere i kommunen vår.

Fremtiden i Nye Ørland kommune bygger vi SAMMEN. Sammen lykkes vi hvis alle gjør sitt aller beste. Vi – politikere som er valgt av deg, har både plikt og ansvar for å opptre med tillit og respekt for våre innbyggere. Ørland Senterparti vil at vår kommune skal være en god plass å bo for alle folk.

