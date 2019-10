Ap svarer en bekymret næringsforening: Vi er i gang med mye i Midtbyen

Pia (18) la ut på Facebook at hun skulle spise kjøttet fra sin egen hest. Hun var ikke forberedt på all hetsen som kom

Børge Beisvåg i Næringsforeningen (NIT) mener i leserinnlegg fredag 27. september at den nye, rødgrønne plattformen er utydelig. Jeg ønsker og kan bidra til og rydde opp i noen av påstandene.

Det er helt riktig at vi ønsker at helse- og velferdstjenester skal drives av kommunen og ideelle aktører. Vi ønsker ikke at viktige omsorgstjenester skal gjøres til et spørsmål om tilbud og etterspørsel. Men samtidig ønsker vi private aktører som driver innovasjon og utvikler av velferdsteknologi hjertelig velkommen, vi har til og med et eget punkt om dette. Kommunen skal være testlabb for utvikling av fremtidens teknologi.

Når det gjelder boligareal, så er det viktig å ha en god balanse i boligmarkedet. Samtidig ønsker vi en bedre styring på utbyggingsrekkefølgen, dette for at kommunal infrastruktur kan planlegges og utnyttes bedre. Dette må jo være både lønnsomt og gi forutsigbare rammer.

Når det gjelder næringsareal, spesielt for plasskrevende næringer, så har vi utfordringer i Trondheim. Det er viktig og ta vare på det vi har, men vi må også evne og se mulighetene som ligger i regionen, og samarbeide tett med nabokommunene.

Når det gjelder utvikling av Midtbyen, så er vi i gang med mye. Vi er snart ferdig med opprusting av torvet, vi er i gang med og utvikle et helt nytt kollektivt system og man tester ut miljøgater for økt fremkommelighet for buss og legge til rette for gående og syklende. Å gjøre det enkelt og komme seg til Midtbyen er avgjørende om man skal få en levende by. Det kommer store utbyggingsprosjekter som Campus og Ocean Space senter som blir svært viktig for teknologi byen Trondheim.

Trondheim er under konstruksjon og holder på å bli en liten storby. Hvordan fremtidens Trondheim blir, har ikke politikerne alle svarene på. Dette må vi finne ut i tett samarbeid med innbyggerne og de ulike næringsaktører. Jeg regner med at også Næringsforeningen har gjort seg noen tanker om fremtidens Trondheim. Da vil vi gjerne høre om de.

