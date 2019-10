Blodig diaré hos hunder: Hvorfor skjer det?

Fire måter vi lurer oss selv på for å unngå å ta ansvar for klimakrisen

Snart har vi vel ca. 200 hunder som har fått diagnosen med betent tarmfunksjon og dermed blodig avføring. Av disse vil trolig 50 hunder dø av denne diagnosen. Her er det ca. 90 forskjellige hunderaser som har fått påvist blodig avføring. Dette er sikkert svært så smertefullt for hundene.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har ennå ikke funnet ut hvor disse sykdomssymptomene kommer fra. De har avvist at det kommer fra fôret/maten hundene spiser. Ikke er det lett smittsomt, ikke er det vannet de drikker, og ikke har det noen betydning hvor i landet hundene bor. Jeg tror nok at både Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjør sitt beste for å eliminere eventuell smittekilde. Det er ingen enkel jobb dette.

Merkelig er det også at ingen av våre naboland som grenser til Norge, har disse symptomene påvist hos sine hunder. De første hundene som ble smittet, hadde betente mage og tarmfunksjoner, var først på august og visstnok bosatt i Oslo-området. Senere spredde diareen seg hos hundene nokså raskt nordover i landet. Mange har nok sin mening om dette, man det har vel aldri hatt et slikt omfang som nå.

Kan dette være «menneskeskapt»? Jeg skjønner at det er en drøy påstand. Men kan det være en utilregnelig person med psykiske problemer som har mikset en «rottegiftblanding» for og ta livet av hundene i landet? Det er en absurd tanke, ja, men det finnes nok mennesker som ikke har et realistisk og godt syn på livet både til mennesker og dyr. Jeg skjønner at påstanden er lite trolig, men likevel mulig.

Jeg har sendt min bekymringsmelding til Mattilsynet i midten av september. Jeg håper at min teori ikke er en realitet, og - som tidligere nevnt - at de finner smittekilden.

