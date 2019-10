Det handler om en liten preposisjon

Saken oppdateres.

Kjære studenter! Takk for invitasjonen dere sendte via Adresseavisen. Jeg er en riktig gammel trondhjemmer og vil helst nevnes som sådan og ikke som trønder. Det er trivelig og beundringsverdig at dere steller i stand så mye fest og moro som alle generasjoner kan delta på. Det meste skal etter hva jeg forstår foregå i «samfundet». For noen år siden begynte noen som trolig ikke var herfra å si på samfundet! Det blir så fryktelig feil!

Siden Studentersamfundets første dager og netter, har folk deltatt på aktiviteter i Samfundet. Jeg tror bestemt at gamle og for lengst avdøde studenter roterer som grillspyd i sine graver når dagens unge snakker slik de gjør om dette høyt elskede hus som man den gang som nå «festet» i og ikke på. Ingen tør vel å si «på studentersamfunnet i Oslo» eller «konsert på Grieghallen?»

Storsalen i Samfundet i Trondheim er/var for lokalbefolkningen byens desidert største og mest populære festlokale. Her lærte vi å danse og her opptrådte de beste band nesten hver søndag i årtier. På andre juledag kunne opptil to tusen ungdommer danse og ha det gøy der. Det var i høyeste grad også kultur og den var vår! Dere er svært velkomne gjester i byen, men dog på gjennomfart til et spennende liv et annet sted. Det runde hus vil forhåpentligvis bestå lenge og bør for all fremtid få bevare sin tradisjon.

Jeg tror ikke andre enn meg kommer til å kjempe for denne akk så viktige preposisjon. Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte, har jeg erfart. Både NRK og Adresseavisen durer på med «på samfundet». Det er nok ikke mange trondhjemmere der, nei. Skamme seg! Her i byen oppholder vi oss i hus. Vi går heller ikke på Domkirken, med mindre vi har glemt brillene hjemme. Studenter, hjelp oss å bevare en svært lang tradisjon, ikke ødelegg den. Lykke til med både UKA og fremtiden!

