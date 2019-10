Kjære AtB: Nå er det opp til deg å gjøre det godt igjen

Saken oppdateres.

Kjære AtB.

I morgen kveld skal jeg til byen, men det blir uten deg denne gangen. Hvis du ikke gjør noe for å forbedre deg, så er det nok snart slutt mellom oss. Vi har hatt et godt forhold i mange år, men nå stoler jeg ikke på deg.

Vi som bor på Flatåsen har hatt et supert rutetilbud med buss nummer 6. Jeg fikk alltid sitteplass på Flatåstoppen, og turen til byen tok 25 minutter. Det samme hjem igjen. Ja, det hendte at jeg måtte stå deler av hjemturen, men jeg sto i hvert fall varmt og godt. Nå må jeg bytte buss på Tonstadkrysset, og det er spennende hver gang hvor lenge jeg må vente, og om jeg får sitteplass nedover til byen.

Det er vel ikke så farlig tenker du, det kommer da stadig busser, og det er vel ikke så langt å stå. Jo det er det for meg, og andre som har større eller mindre fysiske utfordringer. Verst er det på hjemturen, for da er det ingen korrespondanse mellom bussene. Når jeg kommer fra byen, må jeg stå og vente i regn og blæst på Tonstadkrysset, som regel i 18-19 minutter.

Rute 6 tok 25 minutter fra byen til Flatåstoppen, nå tar turen 40-50 minutter. Hva er vitsen med matebuss når den går rett før metrobussen kommer til Tonstad? Jeg er villig til å tilgi deg dersom du klarer å gjøre noe med dette. Jeg skal gå med på å bytte buss, dersom det står en buss og venter på meg når jeg kommer fra byen.

Jeg ble så glad da jeg hørte at vi skulle få buss fra Flatåsen til Heimdal, nå skulle det bli enkelt å komme seg til og fra toget, tenkte jeg. Neida, her er det heller ingen korrespondanse. Jeg kom fra toget søndag kveld og ville ta buss nummer 16 direkte hjem. Den hadde akkurat gått, og det var en time til neste. Så da ble det å ta metrobussen om Tiller til Tonstad, og stå der å vente og vente på matebussen.

Kjære Atb, sjekk togrutene og tilpass bussrutene til dem, og la buss nummer 16 gå oftere, da skal jeg vurdere å reise med deg igjen. Inntil videre blir det nok «bil for buss» for meg. Jeg håper og tror du vil høre på meg, og gjøre noe for å gjenopprette forholdet. Du kan da ikke være bekjent av å ødelegge livskvaliteten for så mange, for det er jo det du gjør.

Ja, jeg vet at det er mange som er lei seg og oppgitt. Med effektiv direktebuss til byen følte jeg at jeg bodde sentrumsnært, og det var enkelt å ta seg en tur. Nå oppleves det som vi har havnet langt ut på landet, og det krever mye planlegging for å komme seg til og fra ulike aktiviteter.

På Facebook er det en gruppe som heter «Oppslagstavle for folk på Flatåsen». Der stilte jeg følgende spørsmål: Er det noen som er fornøyd med det nye busstilbudet til Flatåsen? I løpet av det siste døgnet har det kommet 74 kommentarer. Av disse er det kun 11 som sier at de er fornøyd med det nye tilbudet. Noen få ser både positive og negative sider, det fungerer ok i rushet, men dårlig utenom det. De øvrige som har svart er misfornøyde, og mange savner direktebussen.

Det ser ut til at mange opplever det samme som meg: At det går forholdsvis greit ned til byen, men at hjemturen er uholdbar. Mange virker fortvilte over at det er så dårlig korrespondanse. Noen sier de bruker opp til 1,5 time på en strekning som det tar 16 minutter å kjøre, og at de nå velger å ta bilen i stedet for bussen.

Så vær så snill AtB: Ta deg sammen og få bussene dine til å korrespondere! Og la matebussene gå oftere! Eller aller helst, gi oss direktebussen tilbake! Jeg vil så gjerne bli venn med deg igjen, nå er det opp til deg å gjøre det godt igjen.

