RBK-supporter: Kjernen ødelegger for klubben i vårt hjerte

Jeg har tidligere gitt supporterne i «Kjernen» ros for deres utrolige engasjement hjemme på Lerkendal stadion – både i media og på Rosenborgs årsmøter. Men nå føler jeg dessverre bunnen er nådd. Midt under kampen mot Dinamo Zagreb tirsdag 27. august presterte medlemmer av «Kjernen» å antenne en hel rekke med bluss, og attpåtil flere raketter som de sendte ut mot gressmatta – mens kampen var i gang! Selvfølgelig uten tillatelse fra verken RBK eller andre instanser.

Det er ikke tvil om at dette var godt organisert. Likevel hevder lederen for «Kjernen» at dette var helt ukjent for supporterklubbens ledelse. Makan til tøv!

Spørsmålet var bare hvilke konsekvenser dette ville få for vårt kjære RBK, og hvor stor boten ville bli. Nå vet vi svaret: UEFA har ilagt Rosenborg Ballklub en bot på kroner 250 000 – en kvart million kroner! I tillegg til at klubben som var viden kjent for sitt gode renommé nå også har fått en stor ripe i lakken.

Bjørn Borthen skriver i sitt leserinnlegg under Ordet fritt torsdag 3. oktober at «Kjernen» bør betale. Etter min mening plikter de å gjøre opp for sine ugjerninger. Men kjenner jeg de rett, så løper de nok fra ansvaret og belaster RBK for nok en bot. Også denne gangen.

Etter hjemmekampen mot Lillestrøm lørdag 14. september satt jeg på en av byens barer og nøt en duggfrisk halvliter sammen med en av deres supportere. Han er medlem av «Kanarifansen», som er kjent for å være en av landets mest beryktede supporterklubber, og han innrømmet at de også ved flere tilfeller har påført sitt lag bøter for bruk av pyro. Men de setter alltid sin ære i å gjøre opp for seg ved å arrangere kronerulling blant «Kanarifuglene». - Lillestrøm Sportsklubb har ikke måttet betale for én eneste bot vi har påført klubben. Gjør vi noe galt – betaler vi også bøtene. Alltid! lød svaret da jeg fortalte om den store boten som ventet RBK fra Uefa.

Det hadde vært hyggelig å høre om også «Kjernen» nå har kommet på bedre tanker og tar ansvar.

