Svarer på innlegget om felling av bjørketrær på Moholt

I et leserinnlegg i Adresseavisen 2 . oktober ber Bjørn Øyvind Engh om svar på hvorfor Sintef Eiendom feller trær i Jonsvannsveien/Frydenbergveien.

Riktig adressat til et slikt spørsmål er Boligstiftelsen NTNU-Sintef. Boligstiftelsen eier et antall leiligheter med tilhørende tomter i boligblokker i Jonsvannsveien, som i hovedsak leies ut til ansatte i NTNU og Sintef.

Som eier har vi gjennom flere år drevet systematisk vedlikehold og oppgradering av eiendommene. I den forbindelse har styret i boligstiftelsen besluttet å hogge noen bjørketrær på våre tomter, som en del av arbeidet med å vedlikeholde og utvikle uteområdene. Vår vurdering er at dette er riktig og nødvendig for å opprettholde bokvalitet, sikkerhet og verdi. Trærne har blitt høye med store greiner som henger over gjerder, veikanter og kjøretøyer. Dette hindrer sol og dagslys inn i leiligheter og gir risiko for skader på bygninger, kjøretøyer og folk i sterk vind og uvær.

Vi aksepterer at det er ulike synspunkter på hogging av trær i boligområder, det har vi også opplevd i denne saken. Som eier har vi prioritert å holde dialog med velforeningen som organiserer beboerne i området, for å informere og innhente synspunkter.

