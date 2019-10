Følg ladevettreglene – unngå ladekø

Fotball for tv-aksjonen: Her avslører hun sitt hemmelige våpen

Saken oppdateres.

Fortum Charge & Drive tilbyr ladestasjoner i Norge, og vi hilser NAFs «skikk og bruk» på ladestasjoner velkommen.

NAF anbefaler at du ikke nødvendigvis må lade batteriet helt opp, at du forlater ladestasjonen slik du selv ønsker å finne den og at du spør om lov til å bruke private ladepunkter. Alle tre rådene er gode, men vi har noen viktige tillegg. Inspirert av fjellvettreglene har vi utarbeidet ladevettreglene med tips til norske elbileiere:

1. Planlegg langturene godt

Ved langturer bør ladepausene planlegges godt og man bør holde seg til veistrekninger som er godt utbygd med elbilladere. Et ladekart kan være til hjelp for å finne nærmeste ladested. Disse finnes på ulike apper og nettsteder.

2. Tilpass kjøringen og ladingen

Elbiler er forskjellige og derfor bør kjøringen tilpasses hver enkelt bil for å gi lengst mulig rekkevidde. Det anbefales å ikke hurtiglade batteriet til mer enn 80 prosent, fordi ladehastigheten går betraktelig ned når man passerer dette punktet på de fleste elbiler. Det blir dyrere, tar lengre tid og skaper oftere kø.

3. Ta hensyn til temperaturen

Temperaturforandringer påvirker både elbilens rekkevidde og batteriets ladeevne. Etter en lang og kald natt vil hurtiglading gå vesentlig tregere enn når temperaturen til batteripakken er på normalnivå. Om du har mulighet er det derfor lurt å kjøre batteriet varmt før du stopper for å hurtiglade.

4. Ta med nødvendig utstyr og lad også ved stopp

Hurtigladerne har fastmontert kabel, men vi anbefaler å ta med en ladekabel med type 2-kontakt for mellomrask lading. En slik ladekabel kan brukes når hurtiglading er unødvendig. Det kan dessuten være en god idé å koble seg til en ledig mellomrask lader selv om man kanskje ikke har behov for å lade der og da. Lad når du kan og ikke bare når du må!

5. Spar på kreftene og utnytt pausene

Vårt siste råd er å spare på kreftene og ta gode pauser – ved mange ladesteder er det mulig å få seg noe å spise. Det gir energi til både deg og bilen din!

