Stort behov for sprøyterom i Trondheim

Ingen tvil om at barn i Trondheim lider fordi barnevernet er for dårlig rustet

«Vet ikke om jeg ville ha kjørt så fort på utrykning over her engang»

Fotball for tv-aksjonen: Her avslører hun sitt hemmelige våpen

Ingen tvil om at barn i Trondheim lider fordi barnevernet er for dårlig rustet

Saken oppdateres.

Åtte personer døde av overdose i Trondheim i fjor. Det er åtte for mye.

Det nye bystyret vil trolig ifølge plattformen gå inn for å utrede et såkalt «brukerrom for brukere med skadelig injeksjonspraksis», også kalt sprøyterom. Denne gang bør det i hvert fall bli vedtatt et prøveprosjekt slik at man får se hvordan dette fungerer.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trondheim har et desperat stort behov for sprøyterom.

Det blir flere og flere narkomane, og flere og flere farlige stoffer.

Det kan ikke være riktig at det er folk uten kompetanse, som frivillige, som får det på sine skuldre.

Det kan ikke være riktig at frivillige må banke på dodøra i for eksempel Vår Frue kirke, for å høre om det er liv.

Det kan bli mye ansvar, og forferdelig skyldfølelse om noe går galt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.