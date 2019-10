En skam at krigsminnesmerke ikke blir stelt

Saken oppdateres.

Jeg er så opprørt over hvordan minnet over våre falne på minnetavla på Trondheim Sentralstasjon hedres! Det er en skam at monumentet står der med visne planter! Jeg har et personlig forhold til minnet fordi en av de som hedres der er min onkel, og vår storfamilie har alltid besøkt stedet blant annet 17. mai i forbindelse med minnemarkering. Denne markeringen ble det forøvrig plutselig slutt på for et par år siden, den ble bare tatt ut av det faste 17. mai-programmet i byen.

Jeg besøkte minnetavla forrige gang 10. september, og fant den med visne blomster. En hyggelig ansatt i billettskranken lovte å gi beskjed til rette vedkommende om forholdet. I dag var det de samme visne blomstene som hedret minnet. Trist! Tidligere har minnet alltid vært fint pyntet med planter, samt en fin krans på 17. mai.

Moren min, 98 år, er eneste gjenlevende søsken av min onkel. Hun vil helt sikkert bli rystet og lei seg når hun får se dette. Det manglende stellet av minnetavla oppleves som forakt for de som hedres der, disse flotte, engasjerte NSB-ansatte som faktisk ofret livet sitt for Norge i krigsårene.

Jeg ønsker en forklaring fra rette vedkommende på hvorfor stellet av minnetavla ikke ivaretas, og helst en forsikring om at det blir tatt tak i.

Om det ikke er mulig med fortsatt ordentlig beplantning, er det i stedet for visne planter å foretrekke uten planter, alternativt å pynte med pene steiner fra fjæra.

