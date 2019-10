Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst

Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst

Saken oppdateres.

Dette innlegget er forkortet og omskrevet fra blogginnlegget: «Hvem er redd for Medisinsk museum», publisert på fagbloggen NTNU medisin og helse.

Årets tema for verdensdagen for psykisk helse (10. oktober) er «gi tid». Jeg vil oppfordre til å gi tid til å gå på museum! Samtidig kan det gi tid til å være sammen, gi tid til å være alene og gi tid til å lære noe nytt.

Museer er så mangt. Jeg mener likevel at de har dette til felles: Et museum er et rom eller bygning du trer inn og gir tid til noe annet enn hverdagen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Jeg jobber med formidling i Medisinsk museum som er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og fakultet for medisin og helsevitenskap. For tiden viser vi «U;REDD – en utstilling om angst», der vi har valgt å bruke grafiske illustrasjoner for å fortelle om psykisk helse og angst. Med utstillingen ville vi ikke bare formidle fakta om angst, men også skape rom for gjenkjennelse, refleksjon og dialog for besøkende.

I utstillingen er grafisk historiefortelling ett av hovedelementene. Fortellingen består av tegningene til Nina Eide Holtan og tekster av forfatteren Marte Huke. Illustrasjonene og tekstene forteller noe om hvordan angst kan oppleves. Vårt håp er at noe skal være gjenkjennelig eller at tegningene og tekstene fremmer nysgjerrighet og refleksjon hos den som opplever utstillingen.

LES OGSÅ: Barn rammes av kutt i tilbudet i familietiltak

Alvoret i tema gjorde at vi bestemte oss for å også vise det mest sårbare og vonde. Det var viktig for at fortellingen skulle fremstå som troverdig og fremme håp om bedring. Vi tror også at tegneserieformatet kan bidra til å løse opp litt av alvoret og gjøre det mulig å gjenkjenne seg selv i situasjoner.

Angstlidelser defineres som irrasjonell angst, men for dem som rammes påvirker angsten følelser og kroppslige reaksjoner som om det er en reell fare til stede. Å ha angst kan påvirke både psykisk og fysisk helse negativt over tid.

Det å gjenkjenne angst i seg selv eller hos noen som står deg nær kan være krevende. Å forstå hvordan det er å ha angst handler kanskje om å slippe litt taket i forestillingen om det fornuftige eller forståelige? Å leve bedre med angst kan innebære å godta at angsten er der og våge å kjenne på den, sette ord på den eller kanskje tegne den. Jeg tenker at det handler om å gi tid, også her. Tid til å snakke sammen, tid til å kjenne etter og tid til at det skal bli bedre.

LES OGSÅ: Sjalusi og bitterhet er ille, men ensomhet er verst

Publikum kan ikke styres i hva de skal oppleve i en utstilling. Tilbakemeldinger på U;REDD er at det er gjenkjennelig. I gjesteboka står det for eksempel: «Godt for meg med angsten, godt for deg», «Jeg kjenner meg igjen». I tillegg har vi fått tilbakemeldinger på at utstillingen åpner opp for samtale om vanskelige tema, mellom venner og mellom foreldre og barn.

Når jeg ser disse tilbakemeldingene tenker jeg at vi med utstillingen U;REDD har lykkes med å legge til rette for en opplevelse, som kan gi rom eller gi tid for både dialog og refleksjon.

«U;REDD – en utstilling om angst», vises for tiden på Medisinsk museum i Trondheim. Museet er i 3. etasje i Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital, Olav Kyrres gate 10. Målet med U;REDD er å skape mer åpenhet om psykisk helse og angstlidelser.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.