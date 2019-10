Takk, kjære nærbutikk

Valgjubel-bilde stakk av med førsteprisen for september

Departementet etter kritikk: Reduksjon i arbeidsavklaringspenger er ikke et sparetiltak

Da landslaget trente, kunne Vibeke Skofterud plutselig bli borte. Hun måtte få utløp for lidenskapen sin

Her er Norges vanligste passord

Seieren glapp for Kristin da hun skulle designe brudekjole til Birgit Skarstein

Krigsminnesmerket blir ikke stelt. Det oppleves som forakt for de som hedres der

Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst

Saken oppdateres.

Kjære Ila Mat!

I dag hadde jeg to gråtende barn i baksetet etter vår siste handletur på vår nærbutikk som nå har gått konkurs.

Takk for trygghet, ivaretakelse, gode samtaler, smil og all hjelp fra både ansatte og kunder.

Vi tok en runde i bilen og snakket om de gode minnene fra ansatte som spanderte is og som var interessert i barna. Det er tydelig at barna har følt godhet på Ila Mat, og det er en plass du gleder deg til å besøke. Vår yngste sønn lurte på om hvis vi betalte litt ekstra for varene så kanskje de ikke måtte legge ned. Vi kommer til å savne dere.

