Kritiserer rådmannens budsjett: Vi ser vi ikke spor av vilje til å realisere kunstplanen

Bystyret skal om kort tid vedta forslag fra rådmannen til ny kommunedelplan for kunst og kultur (2019-2030). Planen ble torsdag 3. oktober godkjent av Kultur, idrett og frivillighetskomiteen (KIF), og i 2020 vedtas det fireårige handlingsprogrammet som beskriver de ulike tiltakene for å nå målene.

I byens kunstmiljø er det enighet om at det er en ambisiøs og god plan for de langsiktige målene med å løfte kunsten og kulturens plass i by- og samfunnsutviklingen i Trondheim og regionen. Trondheim ligger lavt sammenlignet med Oslo, Bergen, og Stavanger når det gjelder samlet ressursbruk på dette område, i dag brukes kun 2 prosent av kommunens driftsbudsjett til kultur. Derfor er det gledelig at det i planens forord hevdes at en økning i kulturandelen på 3 prosent er en «naturlig ambisjon» i rammen av de kommende ti år.

25. september kom rådmannens forslag til neste års budsjett i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 som Bystyret skal vedta i desember.

I kommunedelplanens forord står det at «Den profesjonelle kunsten skal styrkes, holde høy kvalitet og være attraktiv som levevei», som ga håp om friske midler til kunst- og kulturbudsjettet. Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) forventet å finne en økning i følgende poster som styrker kunstner- og utstillingsøkonomien spesielt:

«Tilskudd til profesjonelle kunst og kulturtiltak», (proff-potten) hvor kunstnere kan søke støtte til kunstproduksjon. Arbeidsstipend, som sammen med atelierstøtte, utgjør viktige tiltak for å styrke kunstnerøkonomien lokalt. Basisfinansieringen til små og mellomstore visningsrom for å øke utstillingshonorar og vederlag til utstillerne.

I budsjettforslaget finner vi ikke spor av vilje til å realisere planens ambisjoner på dette feltet, tvert imot foreslås det reduksjoner på flere av punktene og ingen indeksregulering.

For kunstsenterets del trengs det økt basisfinansiering for å imøtekomme kunstnernes betimelige krav om lønn for arbeid med utstilling. Vi som arbeider med formidling av åndsverk for kunstnerne kan ikke fortsette den praksisen som har vært gjeldene i mange år og som ligner mer på frivillighet enn profesjonelt virke.

Styret ved TSSK har lagt stor vekt på å styrke kunstnerøkonomien for våre utstillere og vedtok i 2018 å innføre en praksis hvor alle kunstnere med utstillingsplass på senteret får avtalefestet utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsstøtte i sine kontrakter. Dette utgjør en vesentlig forbedring for våre utstillere, men er på langt nær nok for å utjevne underfinansieringen av utstillingsproduksjoner som er blitt praktisert. Konsekvensen av å øke tilskudd til utstillingsproduksjonene er redusert aktivitet på senteret – lengre visningsperioder og færre kunstnere får visningsplass. Dette innebærer endring av vår identitet og praksis, og i forlengelsen av det byens kunstscene. Senteret blir mer lik andre formidlingsinstitusjoner og det styrker ikke mangfoldet og bredden i Trondheims kunst- og kulturliv.

Det visuelle kunstfeltet i Trondheim har de siste årene vokst og representerer i dag en aktiv og betydelig kunstscene med profesjonelle kunstnere og et bredt spekter av ulike visningsrom, kunstner- og selvorganiserte initiativ, og kunnskapsproduksjon. Dette vil vi hevde er til berikelse for byens befolkning og tilreisende. Mange av regionens kunstnere utgjør toppsjiktet i feltet og har en omfattende utstillingsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Helt avgjørende for en kunstners virke er muligheten for å stille ut og erverve seg utstillings- og formidlingserfaring. Den oppgaven senteret har, i likhet med andre visningsrom for kunst, nemlig å tilrettelegge for visning og formidling av samtidskunst, utgjør en sentral del av det å bygge et kunstnerskap. Rådmannens forslag til kommunedelplan inneholder alle de perspektiver og intensjoner vi trenger for å bygge videre på det vi har og ivareta mangfoldet og kvaliteten. Til å omgjøre planen til handling trengs det både en tydelig vilje og en betydelig økning av midler.

