Reisebrev fra kurdisk område i Nord-Irak: Kurdiske fiender samles mot Erdogan 

Jan Bojer Vindheim, kjent som forfatter og MDG-politiker fra Trondheim, oppholder seg for tiden i Nord-Irak, ikke langt fra grensen til Syria. Han har i mange år besøkt kurdiske områder i Midtøsten, noe som blant annet har resultert i boka «Kurdistan stiger fram» (2016). Dette er hans reisebrev fra det konfliktfylte området, der Tyrkia nå angriper kurdere i Nord-Syria.

For den kurdiske befolkningen i det nordlige Irak framstår det tyrkiske angrepet på Nordøst-Syria som mer av det samme; Tyrkia har massakrert kurdere så lenge landet har eksistert. Det er lenge siden Erdogan erklærte at hans mål var «ingen konflikter med nabolandene». Idag er Tyrkia i konflikt med alle sine naboer.

Her i kurdisk Irak har Tyrkia etablert en rekke militære baser. Tyrkiske fly gjennomfører dessuten hyppige bombeangrep mot PKK, en geriljagruppe av kurdere fra Tyrkia, som holder til i de ville fjellområdene som skiller landene. Disse flyangrepene gjør liten skade på geriljaen, men stor skade på sivile. Assyriske og kurdiske landsbyboere blir drept og såret, og mange landsbyer er fraflyttet. Etter et slikt angrep i fjor høst gikk en gruppe landsbyboere til angrep på en tyrkisk base og krevde at PKK og Tyrkia måtte finne et annet sted å slåss med hverandre. Den kurdiske regjeringa her , som er avhengig av et godt forhold til Tyrkia, svarte med å arrestere og banke opp noen av demonstrantene.

Det bør ikke forundre noen at de mange millioner kurdere har ulike politiske holdninger, og kan være rykende uenige med hverandre. Mer uvant for oss skandinaver er det at de store politiske partiene har hver sine væpnede styrker, og at de gjennom historien alle har kjempet mot hverandre. Det er ikke uvanlig at partikontorer blir beskutt eller stukket i brann, og i det kurdiske parlamentet i Erbil har folkevalgte blitt angrepet flere ganger.

Det er likevel noen ganger motsetningene legges til side, og alle kurdere står samlet. Det dominerende partiet blant kurderne i Syria, PYD, er fiender av KDP som er mektigst på irakisk side, men da den islamske stat for fem år siden sto nær ved å erobre den kurdiske byen Kobani kom peshmergastyrker fra KDP til unnsetning. Når Kobani og andre kurdiske områder i Syria nå angripes av Erdogans Tyrkia, står alle kurdere samlet om fordømmelsen. Det er ikke vanlig at KDPs leder Massoud Barzani, kommer med kritikk av Erdogan, hvis velvilje han er avhengig av, men idag har både han og Rahul T alabani fra KDPs konkurrent PUK kommet med kraftige protester.

Kurderne har ikke glemt at IS hadde sine viktigst forsyningslinjer gjennom Tyrkia, uten at Erdogan gjorde det minste for å stanse dem. Når han idag bruker kampen mot IS som påskudd for å angripe de syriske kurderne er det grov løgn.

Tyrkia invaderte i fjor det kurdisk-befolkede Afrin-området i Syria. Hundretusener av flyktninger fra Afrin bor nå i leire nord for Aleppo. Deres eiendommer er overtatt av islamister, hvorav mange tidligere IS-kjempere. Disse islamistene plyndrer, torturerer og dreper både sivilbefolkningen og hverandre. Slike islamistbander regner man med at Erdogan bruker også i de områdene han nå går løs på.

Kurderne her i Irak er ikke i tvil om at Erdogan ønsker å knuse det kurdiske selvstyret i Syria og å gjennomføre en etnisk rensing der den kurdiske befolkningen erstattes av arabiske flyktninger fra andre deler av Syria. Kurdere kan nok kjempe mot hverandre både med ord og våpen, men mot en fiende som Erdogan står de samlet.

