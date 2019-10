Hun imponerer for Ørn, men vil ikke spille for landslaget

Du kan ha bodd i Trondhjem i hele ditt liv, uten å vite hvor Makeløsgrenda er. Du kan ha bodd i over 40 år på Singsaker, rett på andre siden av Chr. Frederiks gate, uten å ha gått Grensen en eneste gang. Så ofte jeg har sjansen tar jeg med byboere til den lille gjemte perlen.

Jeg skulle så gjerne gått ned en liten stentrapp til et lunt og koselig lokale og kjøpt en kopp kaffe. Og sett – og ikke minst hørt – en gjeng på trehjulssykler rase bortover gata. Jeg skulle så gjerne gått inn et trangt portrom til en gammel bakgård. Jeg skulle så gjerne hatt et av de små husene. Pusset det opp og laget en koselig bakhage. Men de står til forfall og er ikke til salgs. Her skal NTNU utvides og bygges.

Hvilke bygninger er typisk for Trondhjem? Okay, Domen og Fru'kirka. Men ellers? Ja, Bryggerekka. Det som er igjen av den. Ja, Nordre. Det som er igjen av den. Bakklandet, selvfølgelig.

Hvor nedsarva var Bakklandet, da det like gjerne kunne bygges motorvei der? Makeløsgrenda er ikke makeløs slik den fremstår nå. Akkurat som Bakklandet ikke var spesielt makeløst den gangen. Er det derfor vi snur ryggen til og lar det forfalle, og rives?

Ta deg en tur, før det er for sent. Gå gjennom de små gatene. Se for deg hvordan den en gang var. Og hvordan det igjen kan bli – hvis planene til NTNU blir stoppet.

