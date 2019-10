Lege svarer lege om smertestillende: «Det finnes ingen pille mot alt som er ille ...»

- Han var for full til å drikke mer og for full til å dra hjem, så han fikk sove på fryseren på bakrommet

I sin kronikk «Dere tar ikke problemet på alvor» avlegger fastlege og kollega Harald Sundby meg en «visitt» der han omtaler mine uttalelser i et intervju i Studio2 på NRK P2 den 23. september. Slik ha fortolker mine uttalelser, krever et tilsvar. La meg først si at jeg støtter hans initiativ for bevaring av Fysmed-klinikkens tilbud til pasienter med sammensatte plager og smerter av hele mitt hjerte. I intervjuet på Studio2 sa jeg at «mennesker med moderate smerter ikke må forvente å få de sterkeste smertestillende legemidlene», les opioider. Dette tolker Sundby som om jeg mener at de som plages med kroniske smerter, ikke har «så vondt som du tror - du må ta deg litt sammen». Det er ikke mitt utsagn.

Det mange pasienter som plages med langvarige ikke-kreftrelaterte smerter som vil få smertestillende medisiner i morfinklassen som eneste tilbud hvis Helse Midt-Norge gjør alvor av å legge ned gode behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Det er Sundby og jeg hjertens enige i og vi er sikkert også enig i at alternativet er det dårligste tilbudet vi kan tilby disse pasientene; nemlig opioidholdige legemidler med mange bivirkninger som forstoppelse, kvalme, døsighet, fallulykker, toleranseutvikling og fare for avhengighet. Da blir det helsevesenet som påfører pasientene plager og avhengighet, noe mange pasienter dessverre allerede har erfart.

Jeg ble intervjuet i Studio2 fordi jeg for tiden arbeider med «kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP)» til fastleger nettopp om bruk av sterke smertestillende legemidler ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Det var i forbindelse med en sak om opioidepidemien i USA som i fjor førte til 70 000 dødsfall på grunn av overdoser av reseptbelagte opioidholdige smertestillende legemidler. Når det nå har kommet vitenskaplige studier om langvarig bruk av smertestillende legemidler ved ikke-kreftrelaterte smerter som viser at langt mindre avhengighetsskapende legemidler som paracetamol og ibux i riktige doser og i det lange løp har like god effekt på smertene opioidholdige legemidler er det viktig at både leger og publikum opplyses om dette.

«KUPP - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter» besøker for tiden norske fastleger én-til-én i kontortiden og informerer om denne oppdaterte og produsentuavhengige kunnskapen. I USA er den legemiddelindustrien som har «pushet» legene til overforbruk av narkotiske smertestillende legemidler med det resultat at 400 000 amerikanere har dødd av overdoser siden 1999! Derfor er det «bedre å være føre var enn etter snar!»

