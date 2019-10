Dette vil gjøre våre «verdifulle ungdommer» enda sykere

For oss betyr statsbudsjettet at brillene til vårt barn blir dyrere

Saken oppdateres.

Dette er et svar til Guro A. Gimses innlegg «Mer hjelp til ungdommen». Guro Gimse trekker frem at ungdommen har gått så lenge på AAP (arbeidsavklaringspenger) i passive løp, og derfor skal ytelsen kuttes ned for at de unge syke skal få bedre oppfølging i Nav. Hvor er logikken i dette?

Alle er enige om at oppfølgingen i Nav ikke har vært god nok, og at den fortsatt ikke er god nok. Regjeringens svar på dette var i 2018 å endre lovverket og kaste kronisk syke voksne og ung ut av AAP-løpet uten å være ferdig avklart. Nå er det å frata den mest sårbare gruppen 60 000 kroner i året for å «gi» til Nav, så Nav skal pålegges å gi tettere og bedre oppfølging.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dette er ikke noe annet enn stygt, slemt og ondskapsfullt, og føyer seg bare inn i rekken av denne regjeringens usosiale og lite gjennomtenkte kutt. Det å sammenligne friske ungdom med syke ungdom blir også så feil. Syke ungdom på AAP kan ikke bare «ta seg en jobb». Og skulle de klare en liten stilling, vil dette bli trukket time for time av AAP ytelsen. Med andre ord, de vil ikke sitte igjen med særlig mer enn det de får på AAP.

Friske unge som er studenter, kan ha en jobb ved siden av og fint klare å tjene fra 5 til 10 000 kroner i måneden. De får ikke noe trekk i sin utbetaling fra Lånekassen, og skulle de bli syke, vil de i tillegg få sykepenger.

LES HELE GURO ANGELL GIMSES INNLEGG: Mer hjelp til ungdommen

Hvem er ungdom, og hvor går grensen til å være voksen? Alle er tenåringer frem til de er 20 år, men da må vi kunne si at de er voksne, eller? At de fortsatt er unge, ja, men de er ikke ungdom. De har alle rettigheter i vårt samfunn og er å anse som voksne.

Gimse snakker om vår ungdom som er verdifull, og derfor må vi satse på dem. Dette gjøres ved å kutte i deres lille ytelse på AAP. 60 000 kroner mindre skal de måtte klare seg med. Hvem i all verden kan leve av 130 000 kroner minus skatt (tabell 7100), som tilsier at de sitter igjen med ca. 9300 kroner i måneden å leve av. Dette skal dekke alt, bolig, mat, klær, medisiner, behandling, lege, reise, osv.

LES OGSÅ: Nav-ansatte om kutt til unge: Det er nok nå, Hauglie!

Jeg ser at de grunnleggende behov ikke vil bli dekket, og dette vil gjøre våre «verdifulle ungdommer» enda sykere enn det de alt er. Vår undersøkelse og all forskning viser dette.

Gimse snakker om å «være låst inne i en ordning». Dette vitner om en veldig liten forståelse og kunnskap om hva syke ungdom/unge med en nedsatt arbeidsevne på minst 50 prosent til ett hver yrke går igjennom. Dette vitner også om total mangel på kunnskap om Nav.

LES OGSÅ: Brutalt kutt som rammer unge som sliter

Det er ikke Nav som skal ta noe ansvar for at kronisk/langvarig syke blir gående på AAP uten å bli avklart: Nei, det er oss syke som skal få dette ansvaret. Er det ikke på tide at de som sitter med ansvaret tar dette nå? Det vil si Nav, med sin manglende oppfølging, og regjeringen som ikke bevilger nok penger til at nav kan gjøre jobben sin?

Det er også nærliggende å spørre seg hvem som har sittet i Sysselsettingsutvalget, og skrevet disse rapportene som Regjeringen støtter seg på. Ved et lite dykk inn ser vi at det er mange økonomer, som ikke kan ha mye kunnskap om hva som fremmer mennesker utvikling og læring. Selv grunnleggende kunnskap om dette ser ut til å være totalt fraværende.

LES OGSÅ: AAP - felle eller sikkerhetsnett?

Denne politikken og dette nye AAP-kuttet føyer seg bare inn i vår sittende regjerings arbeidsmetode. Det er som vi går baklengs inn i fremtiden. Den sterkestes rett skal råde, og bare «jeg har nok, så driter jeg i alle andre». Dette er regjeringens politikk og verdipartiet KrF er med på det. Forstå det den som kan.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.