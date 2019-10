Hvorfor har ikke musikkonkurranse-programmer fagfolk i dommerrekka si?

Nav-ansatt svarer statssekretæren: Det er åpenbart vanskelig for regjeringen å innse at noen trenger langvarig hjelp

Fagfolk med stor F altså. Noen som vet forskjellen på en dur og en moll-akkord hadde jo vært greit. Gjerne ganske mye mer. Nå går symesterskapet igjen på NRK1. Der har de proffe folk som roser og kritiserer håndtverket. Med tilhørende terminologi (som jeg ikke skjønner, men det er underholdende likevel.) Samme skjer på dansekonkurransene. Til og med på Kakekrigen (!) har de proffe bakere på høyt nivå som kritiserer det som er dårlig utført.

Men i musikk - der har det ramla inn gud og hvermann som det er ganske tydelig at ikke kan noe som helst om musikk som fagområde. Hva er greia? Der skal språket være så veldig tilgjengelig. Ja, så tilgjengelig at det stort sett ikke betyr noe som helst. Kritikk og ros kommer ut som rabbel, som høres helt likt ut som når jeg hører fulle folk på fest snakke om hva de liker og ikke av musikk. Hvorfor er det slik? Det er faktisk et fag.

Det finnes måter å gi faglig tilbakemelding som faktisk kan hjelpe noen videre. Det handler ikke bare om hvorvidt man liker noe eller ikke. Det er faktisk ikke relevant. Fag er fag. Musikk er faktisk ikke et unntak. Når det uansett er slik at publikum skal stemme frem vinnerne i musikkprogrammene, så er dommerne overflødige klovner som har som eneste jobb å skape reaksjoner. I tidlige runder kan de ha som tilleggsjobb å drite ut folk og lage «spenning» om hvorvidt de synes de skal få gå videre.

Problemet med alt dette er at det understøtter misforståelsen om at musikk ikke er noe man kan lære som et fag. Mange tror (fortsatt) at musikk er noe man har talent for, eller ikke. Slike talent er det uansett overflod av, slikt imponerer ikke meg. Det som er sjeldent er tålmodighet og integritet. Noe disse programmene gjør det veldig vanskelig å utvikle. Kritikk uten fokus på å lære av det - rent faglig - er helt bortkasta. Uten konkret faglig kritikk så kan man ikke lære. Med vekt på ordet «konkret».

Mitt konkrete tips: Drit i å bli med på slike program. Finn deg heller en lærer eller to eller tretten. Noen som tørr lære deg noen nye ord du ikke har hørt før, og som ikke snakker til deg som om du er en idiot. Såpass fortjener du. Bli heller med på kakekrigen, så lærer du ihvertfall noe.

