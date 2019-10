Teatersalen var halvfull. Den burde vært tom!

Sjekk Kristins blinkskudd: – Once in a lifetime

Jeg er altså dypt uenig med teatervennen Eirik Lien som 11. oktober skriver i «Ordet fritt» at oppsetningen av «Kristin Lavransdatter» fortjener bedre besøk. Lien er bekymret for at Ole Jacob Hoels lunkne anmeldelse vil gjøre at færre oppsøker stykket. Jeg er mer bekymret for at noen i det hele tatt skal bruke 4,5 dyrebare timer av livet sitt på noe som var de lengste 270 minuttene i mitt liv.

Ole Jacob Hoel konkluderer i sin anmeldelse «oppsetningen som helhet […] blir for omstendelig og uklar» og havner på terningkast tre. Da er han mer enn gavmild, for i min bok er dette stykket en klar toer. Den eneste grunnen til at stykket ikke får én av meg, er Erlends magemuskler. Som Hoel fantastisk poengterer, så varer stykket nesten lengre enn det tar å høre på lydbokversjonen av romanen. Jeg anbefaler lydboka.

Det jeg syntes var mest skuffende, var denne ekstremt teite treboksen. Noe av det jeg liker mest med teater er de kreative og fascinerende kulissene og sceneløsningene. Min skuffelse ble stor da jeg så en stor treboks og skuespillere i moderne klær. Jeg forstår at boksen kan symbolisere at Kristin føler seg innesperret, eller at handlingen er allmenn og ikke skal festes til tid og sted, men det må da være grenser for lite kreativitet og latskap.

At «menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager» må gå an å få fram på en litt mer gripende måte enn en trekasse og litt malingssøl. Jeg mistenker at Eirik Lien og andre teatervenner må like å se på at maling tørker. Hvis jeg var deg der hjemme ville jeg brukt de 4,5 timene på noe annet. Nå er det til og med bevist (takket være Eliud Kipchoge) at det faktisk er mulig å løpe 84,4 km på fire timer, så da har du til og med en halvtime til overs!

Jeg tror faktisk ikke at du som ikke har sett stykket forstår hvor lenge fire og en halvtime er. Som sagt kan den beste nå løpe 84 km, du kan også se tre fotballkamper, du kan kjøre fra Trøndelag teater hele veien ned til Elverum, eller hvis du vil andre veien rekker du akkurat ikke å komme deg til Trofors for å besøke Marcus og Martinus. Til slutt vil jeg bare si at jeg syntes det er veldig imponerende at skuespillere kan lære seg en hel bok utenat, dette er ingen kritikk av skuespillernes innsats eller prestasjon, men jeg vil anbefale alle på det sterkeste å bruke pengene og ikke minst tiden sin på noe annet. Hør boka på lydbok, løp to maraton, dra til Elverum, Trofors eller hvor som helst – bare gjør hva som helst annet, vær så snill!

