Kjernen og Espen Viken har vel fått det de ba om

Alle som hørte Espen Viken uttale seg med stor entusiasme om Horneland i Adressas podcast Rasmus&Saga i vinter, må ha undret seg over hans klippefaste tro på at en ny trener uten mesterskap eller internasjonal erfaring skulle være et godt valg for å nå Rosenborgs ambisiøse målsetninger. Horneland har så langt mislykkes bortimot totalt både i serie, cup og E-cup - og selv innrømmet at han er læregutt. Det er ingen skam å søke råd hos Nils Arne Eggen, tvert om, men er det læregutter Rosenborg trenger når folk med tre seriegull og haugevis av internasjonal erfaring ikke er bra nok.

Som menig RBK-medlem og mangeårig tilskuer på Lerkendal tilhører også jeg den såkalte grasrota, som Frode Viken åpenbart mener bør ha mer makt. Det tror ikke jeg, Kjernen bør tvert om ha mindre makt. Som de hadde under Nils Arne, han ba dem stort sett ryke og reise. I dag er han beundret nettopp av den grunn. Jeg sliter for øvrig stort med å forstå hva Viken egentlig mener med sin upresise og tvetydige kritikk av organisasjonen.

Som supporter og menig RBK-medlem kunne jeg ønske en organisasjon som under Nils Arne Eggen. Han har selv sagt at han langt fra var alene som sjef, han ble solid bakket opp av dyktige folk som daglig leder Nils Skutle, sportssjef Rune Bratseth – og med diplomaten Knut Skoglund som den kloke styreformannen som limet. En perfekt kombinasjon av fotballkunnskap og businessforståelse.

Når Horneland nå en gang er ansatt ser jeg det som lite hensiktsmessig å gi han sparken. Han må få sjansen ett år til.

