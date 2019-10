La oss håpe at Adressa kommer ut av skapet

«Jeg kaster et blikk over skulderen for å være sikker på at vi ikke blir invadert» 5

Etter at Adressa har hentet inn nye spaltister som er solid plassert på venstresiden, så ser vi at redaktøren igjen insisterer på at Adressa er en partipolitisk uavhengig avis. Det er vel absolutt ingen som kan lese og skrive som lenger mener at Adressa er en politisk nøytral avis, eller at den forsøker å være det.

Elton John, aktuell i ny dokumentar, berømt som verdens mest homofile mann, proklamerte på 80-tallet stadig kjærlighet til sin kone, Renate. Ingen trodde på ham og han ble etter hvert oppfattet som en vits, og ikke minst ble kona offentlig ydmyket på daglig basis i de årene ekteskapet varte. Men Elton John skilte seg til slutt, kom ut av skapet, ble igjen blomstrende homofil og gjenvant respekten fra folk flest.

I dag så er mange av temaene som opptar folk flest som klima, globalisering, sentralisering, innvandring og elitestyre, debatter som er lagt døde av Adressa. Det som tidligere var regnet som sunn fornuft, og naturlig skepsis mot autoriteter, stemples som høyreekstremt. Adressa skriver selvsagt mye om temaene, men du vet jo hva artiklene inneholder. Og jeg bør presisere at når jeg sier venstreside, så tenker jeg på personer som synes de vet bedre enn deg hvordan du skal leve livet ditt, og ikke gjennom råd, men påbud.

Fra USA vet vi at konservative leser venstreorientert media, mens venstreorienterte knapt leser konservativ media. Ledelsen i Adressa har derfor lite å frykte for at mange lesere vil forsvinne hvis man flagger det standpunktet alle vet ledelsen av Adressa har.

Med sitt mediemonopol i Midt-Norge er det et kjempeproblem for demokratiet at så mange føler at Adressa ikke representerer dem. Adressas kommentatorer og ledere forstår ikke at folk snakker så mye om elitestyre, fordi ingen i Adressa tilhører jo noen elite? Til det er det å si at elitestyre handler om hvem du jobber for. Det er vi nederst på rangstigen som trenger talsmenn i Adressa.

Når regjeringen i lykkerus uttaler at CO2-avgiften skal økes med fem prosent i året, så vet vi hvem som får svi for det. Når strømregninga øker fra fem til åtte tusen kroner måneden, og Adressa synes det er bra fordi det sparer miljøet, så viser det hvor lojaliteten ligger.

Når vi får høre fra Adressa at vi må lytte til jentunger fordi fremtiden tilhører dem, så tenker jeg at folk som skal lede et samfunn må ha utdanning, erfaring og intelligens, og at de må bruke dette på et fornuftig vis, og at dette utelukker å ta politiske råd fra jentunger. Og for å være ærlig så tror jeg ikke jeg er alene om å mene dette.

La oss håpe at redaktøren i Adressa tar mot til seg og kommer ut av skapet som solid plassert på venstresiden. Det vil styrke demokratiet, fordi man da blir nødt til å gi stemme til de som ikke tilhører venstresiden, mens man i dag ikke trenger det, fordi man sier man er politisk uavhengig.

