Høstens innsamlingsaksjon står for tur, og vi vil helt sikkert gi en slant, slik vi bruker. Det kan tenkes at vi ikke er hjemme når bøssebærerne kommer. Da får vi ikke gitt noe i bøssen til bøssebæreren, men det betyr ikke at vi ikke er villig til å gi et bidrag til aksjonen. Vi vil sørge for å gi vårt bidrag på annen måte.

Det kan tenkes at vi er bortreist den dagen, eller kanskje hele uka eller hele måneden, eller kanskje enda lenger. Hvis vi er bortreist for kortere eller lengre tid, er vi ikke interessert i å kringkaste dette for alle som måtte finne på å passere vår bolig. Derfor iverksetter vi gjerne tiltak slik at det ikke skal være så veldig synlig at vi bortreist.

I slike situasjoner, ja det har hendt flere ganger, er det svært irriterende å komme hjem etter ferien og oppdage at det har vært en bøssebærer på døra. En som ikke fikk svar - og derfor har klistret en lapp på døra vår som utbasunerer at her er det ingen hjemme for tiden (Bare bryt opp døra og stjel i vei!).

Derfor: Kjære innsamlingsaksjon, vennligst slutt med denne praksisen! Slutt med å henge ut folk som ikke er hjemme akkurat når dere kommer på besøk. Legg gjerne en lapp i postkassa, men vennligst ingen klistrelapp på døra!

