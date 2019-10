TV-aksjonen 2019: Nå er det hennes tur

Saken oppdateres.

Døtrene våre har gode forutsetninger for å vokse opp og leve et godt, selvstendig og langt liv uavhengig av kjønn. Som jente i Norge er det ikke aktuelt at du må droppe ut av skolen fordi du må forsørge familien, blir giftet bort eller får barn før endt skolegang. Som kvinne i vårt land finnes det ingen lover som begrenser hvilke jobber du har mulighet til å få.

Våre døtre, søstre, mødre og bestemødre har alle rett på og tilgang på helsehjelp. Våre kvinner har stemmerett og kan som flere av oss har gjort i høst – stille til valg. I mange av verdens fattigste land er situasjonen for jenter og kvinner ganske annerledes. Men, nå er det hennes tur.

20. oktober går TV-aksjonen 2019 av stabelen. Det mobiliseres igjen til en storstilt dugnadsaksjon der målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke Norges 2,3 millioner husstander. I år går inntektene til Care som jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

Organisasjonen startet som et samarbeid mellom 22 amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig. I dag er Care en global bistandsorganisasjon som jobber i 95 land. Midlene går til Cares programmer i ni land: Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Nøye utvalgte land. Jentene trenger vår hjelp der. Nå er det hennes tur.

Det overordnede målet for TV-aksjonen er at 400 000 kvinner skal komme seg ut av fattigdom gjennom å få mulighet til å tjene sine egne penger. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til banktjenester og kvinnelige entreprenører skal løftes frem.

At kvinner tjener egne penger er positivt for flere enn henne selv. Kvinnene gir statistisk sett en høyere andel av lønna si til familien. Hvordan en kvinnes økonomi står seg er sterkt knyttet til hennes trygghet. Når man ikke eier noe selv, er man et lettere offer for alt fra vold og overgrep til utnytting og misbruk. Men det er hennes tur nå.

Ikke bare på de helt åpenbare feltene - rett til å eie noe og rett til trygghet, er veien lang å gå - også de seksuelle og reproduktive rettighetene er viktige. Tilgangen på prevensjon og kunnskap om seksuell helse er fraværende og under press i store deler av verden. Derfor er en viktig forutsetning for å løfte kvinner ut av fattigdom at de må ha rett til å bestemme over egen kropp. Ved å gi til TV-aksjonen 2019 bidrar du til at kvinner får bedre kunnskap på dette feltet.

For at god kvinnepolitikk skal vedtas må kvinner være representert der politikk bestemmes. Derfor skal også CARE sine prosjekter sette fokus på hvordan kvinners stemme skal bli hørt, gjennom å gi opplæring i politisk deltakelse og lederskap, i tillegg til lederskap i arbeidslivet og lokalsamfunnet.

I de aller fleste samfunn er det færre kvinner enn menn i lederposisjoner, både i offentlige og private institusjoner. Kvinner er også i mindretall i de fleste av verdens nasjonalforsamlinger. Når menn og kvinner gjør helt forskjellige ting og stiller helt ulikt i samfunnet åpner det seg muligheter for å gjøre satsinger på ting som bare angår menn, og neglisjere ting som bare angår kvinner. Denne trenden kan bare snus ved at kvinners stemme blir hørt. Nå er det hennes tur.

La oss alle bidra til verdens største dugnad 20. oktober. Ta godt imot bøssebærerne!

