AUF svarer etter kritikk: Vi har strenge rutiner for verving av nye medlemmer

Hei Marianne! Takk for at du skriver til oss. AUF setter pris på å få kritiske spørsmål. Vi tenker på det som en mulighet til å både opplyse og forbedre oss.

Så til det du tar opp. AUF jobber for å engasjere ungdommer for sosialdemokratisk politikk. Nettopp derfor reiser vi rundt på skoler i hele Trøndelag og snakker med dem om alt fra fraværsgrensen til klimakrisen. Du påpeker at dette gjelder 15-16-åringer som kanskje ikke er så reflekterte, at de kanskje ikke skjønner konsekvenser eller ser ettertrykkelig etter på hva de underskriver. Det er selvsagt forskjell på folk, også ungdommer. Men vi mener ungdommer i alderen 15 til 16 år er viktige medlemmer og stemmer i samfunnet vårt.

Noen studerer realfag på videregående, andre er lærlinger på byggeplasser og enkelte er som 16-årige Greta Thunberg - politisk engasjert for å hindre klimakatastrofen. I Norge er det også full organisasjonsfrihet fra fylte 15 år. Dette betyr at alle elever som går på videregående står fritt til å melde seg inn i hvilken som helst organisasjon de ønsker. Heldigvis er tusenvis av ungdommer aktive og engasjerte i AUF eller andre ungdomsorganisasjoner som Natur og Ungdom. Slik er det dessverre ikke overalt i verden.

Vi har strenge rutiner for verving av nye medlemmer. Det må gjøres skriftlig for å være gyldig. På verveblokken kommer det tydelig fram at dette gjelder medlemskap i AUF, i tillegg må du betale en medlemskontingent og signere med underskrift. AUF i Trøndelag mottar ikke støtte basert på 10-kroners-medlemmer.

Det betyr ikke at feil ikke kan skje, eller at misforståelser ikke kan oppstå. Derfor skal vi gå igjennom rutinene på nytt med alle som verver medlemmer slik at vi er sikre på at de har god opplæring. Din datter vil selvsagt bli øyeblikkelig fjernet fra våre medlemsregister hvis hun selv ikke ønsker å være medlem.

Tusen takk for din tilbakemelding!

