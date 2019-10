Misbruk av pappapermisjonen går ut over velferden

Hun har et navn kun et fåtall andre nordmenn har. Se de «glemte navnene»

Hun har et navn kun et fåtall andre nordmenn har. Se de «glemte navnene»

Saken oppdateres.

Pappapermisjon er en fantastisk ytelse dersom den brukes på barna. Bruker far tiden istedet til oppussing, trening og selvrealisering, er det misbruk av velferden.

Nok en gang etter et nytt budsjettforslag sitter jeg og mange med meg og lurer på hva dere egentlig driver med. Nok en gang skal støtten til de svakeste og syke i velferdsstaten Norge kuttes. Det virker som om at de som er uheldige og blir fysisk eller psykisk syke, er en verkebyll for velferdsstaten.

Dette for at staten Norge må spare. Da har jeg et lite tips til dere, som vil spare staten for unødvendige utgifter. En velferdsgode som blir misbrukt av mange, og som ikke fungerer som det skal. Denne goden er pappapermisjonen. Regner med at mange kommer til å reagere kraftig på dette utsagnet, og jeg forventer ikke noe annet. Pappapermisjonen, hvis den brukes som den skal - på barnet - er en fantastisk ytelse. Dette lar far og barn få knytte sterke bånd, dele opplevelser, bli kjent med hverandre på et nytt plan og utsetter barnehagestarten for de små med noen få måneder. Å hvis den brukes til dette, så er den fantastisk og helt uerstattelig.

Men her er det dessverre mange som feiler. Jeg har opplevd at barn blir sendt i barnehagen fra ti måneders alder, og at pappa fortsatt har 2-4 måneder permisjon til. Hva gjør far da? Jo, han er hjemme i disse månedene med lønn og barnet er i barnehage. Far bruker tiden til oppussing, trening og selvrealisering.

Men det er jo ikke dette tiden skal brukes til, det er jo ikke oppussingspermisjon og treningspermisjon far har, det er jo pappapermisjon! Barnet er fortsatt i barnehagen åtte timer om dagen, og far koser seg hjemme alene med 100 prosent eller 80 prosent lønn.

I mine øyne, som daglig tilbringer tid med disse små og sårbare skattene i barnehagen, er dette misbruk av det vi som velferdsstaten Norge tilbyr dem. De få ekstra månedene hjemme med far vil gjøre dem mer robuste og sterke, både fysisk og psykisk. Dette er egenskaper de vil ha behov for når de skal starte i barnehagen og være borte fra alt som er trygt og kjent for dem åtte timer om dagen.

Så kjære regjering, få Nav til å inngå et samarbeid med barnehager. Finn en måte å registrere når barna begynner i barnehage, slik at pappapermisjon med lønn opphører fra denne dagen. Hvis far ikke er interessert i å tilbringe dagen med sitt barn, så bør han i det minste tilbake på jobb. Ikke være hjemme å drive med alt annet samtidig som han hever lønn.

Kanskje vi da kan få litt ekstra å rutte med, slik at vi ikke trenger å kutte i ytelsene til de som trenger det mest!

Red.anm.: Vedkommende som har skrevet dette innlegget ønsker å være anonym siden hun jobber i barnehagesektoren.

