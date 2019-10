Kan få store konsekvenser: Dette vil et nedrykk bety for Ranheim

Saken oppdateres.

Til Trondheim bydrift, politisk ledelse og Trondheim parkering. Ikke på egne vegne denne gangen, men på vegne av alle de som ikke fant seg en parkeringsplass i Bymarka søndag 20. oktober. Jeg gjorde som jeg pleier, kjører egen bil til Henriksåsen eller Skistua og går en tur i den fantastiske marka. Her kan du gå i egne tanker og rense både kropp og sjel uten at noen legger noe i veien for opplevelsen - unntatt Trondheim parkering!

Jeg var en av de heldige som fant en ledig parkeringsplass på en av de offentlige plassene, men la merke til mange andre, som også hadde parkert fornuftig, men som denne dagen hadde fått bot. Skal si her hadde Trondheim parkering gjort jobben sin, og vel så det! Problemet er ikke Trondheim parkering, de håndhever bare det de har fått beskjed om, men bestemmelsene for hvor det er lov å parkere langs veiene i Bymarka.

Det er massevis av muligheter til å parkere godt utenom den asfalterte veien, helt uten hinder, hverken for trafikk eller de som ferdes langs veiene. Hvorfor kan ikke dette benyttes når kapasiteten på parkering er fullstendig sprengt? Det vil være fullt mulig å bøtelegge de som strekker en slik mulighet vel langt uansett, og ikke kom med argumentet om at de som ønsker seg ut i marka bør reise kollektivt!

Selvfølgelig må vi ha et regelverk for parkering i utfartsterreng, og det må håndheves strengt. Spesielt i vinterhalvåret med hensyn til framkommelighet og brøyting. Men når det er bart og ingenting er til hinder annet enn et stivbeint reglement. Det må gå an å benytte areal langs hovedferdselsåre, og håndheve bestemmelsene på en fornuftig måte. Det er ikke mange dagene med så stor utfart som denne søndagen. Jeg regner med det er mange trondhjemmere som vil revurdere søndagsturen i marka når sannsynligheten for bøtelegging er så stor, og kapasiteten på lovlige P-plasser er så begrenset. Er dette god folkehelsepolitikk? Det hadde vært interessant å høre fra Trondheim bydrift om hva de tenker, og hva politisk ledelse i kultur og fritid tenker.

