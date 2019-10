Toilldag - bra for Midtbyen, dårlig for klima

Odin (15) fikk sin første drone for et år siden. Nå skal han være med i VM

Jeg var i Trondheim sentrum på lørdag. Det var et yrende folkeliv med masse fornøyde mennesker med hendene fulle av bæreposer. Toilldag er et supert og godt innarbeid arrangement som trekker mye folk til Midtbyen, men i forhold til klima og kloden vår er ikke dette et bærekraftig tiltak for å skape aktivitet.

Så mitt spørsmål er: Hvordan skal vi klare å skape et tilsvarende folkeliv i fremtiden uten å ha så stort fokus på å konsumere? Hvordan skape bærekraftig liv i byrommet? Hva har Trondheim sentrum å by på som kan utvikles videre for å skape nye bærekraftige næringer?

Jeg har dessverre ikke svarene, men håper at man gjennom debatt og engasjement kan komme med nye innovative ideer som kan utvikle trønderhovedstaden og skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

